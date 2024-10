Prepoznajete li zvijezdu regije? Nekada je htjela ići na Eurosong, a danas je zovu balkanskom kraljicom trapa!

I dok je danas poznajemo kao kraljicu trapa u regiji, Senidah je nekada davno pjevala pop-rock i pokušala ići na najveće svjetsko glazbeno natjecanje.

Balkanska kraljica trapa Senidah za IN magazin je najavila kako će imati koncert u Areni Zagreb. Datum još uvijek nije poznat, no znamo kako će se koncert održati iduće godine i da će svi posjetitelji uživati u njezinim hitovima.

Međutim, prije nego što je dospjela među najutjecajnije izvođače balkanskog trapa, slovenska pjevačica crnogorskog porijekla je bila pjevačica pop-rock sastava Muff. Taj peteročlani bend nastao je 2011. godine, a tri godine kasnije umalo smo ga mogli poslušati u Kopenhagenu na Eurosongu.

Muff je te 2014. bio jedan od sedam kandidata slovenskog izbora za Eurosong EMA, a glasovima žirija ušli su u superfinale s pjesmom "Let Me Be (Myself)". Međutim, više glasova u samoj završnici imala je poznata slovenska pjevačica Tinkara Kovač, koja je na kraju otputovala u Dansku i ušla u finale najvećeg svjetskog glazbenog natjecanja.

Kako je Senidah izgledala te 2014., pogledajte u fotogaleriji i videu.

Ovo nisu jedine slike Senide iz ranijih dana, a više pogledajte OVDJE.

Njezina pjesma "Phuket" izazvala je komentare na društvenim mrežama, a zbog čega, saznajte OVDJE.

