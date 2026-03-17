Istinita priča koja ledi krv u žilama: Krio se među najbližima, a istina o njemu sve je šokirala

Zajednica je živjela u strahu, ne znajući tko stoji iza zločina koji su je potresli. Istina je bila bliže nego što su mogli zamisliti.

Dokumentarna serija ''A Friend, A Murderer'' donosi potresnu priču o Philipu Patricku Westhu, čiji su zločini godinama držali jednu mirnu zajednicu u Danskoj u strahu. Njegovo ime dugo je bilo nepoznato, dok su se nizali napadi koji su uznemirili cijelu zemlju.

Serija prati tri slučaja napada na maloljetne djevojke koji su se dogodili između 2016. i 2023. godine. Sve se odvijalo u manjoj sredini u kojoj se ljudi međusobno dobro poznaju, zbog čega je cijeli slučaj bio još šokantniji. Počinitelj je godinama ostajao neotkriven, a osjećaj nesigurnosti postupno se uvukao u svakodnevni život stanovnika.

U središtu priče nalaze se Amanda, Nichlas i Kiri – troje ljudi koji se nakon razotkrivanja monstruma suočavaju s teškom spoznajom: osoba od koje je strahovala cijela zajednica bila je dio njihova najbližeg kruga. Njegovi bivši prijatelji u seriji otvoreno govore o trenutku kada su shvatili da je netko koga su poznavali odgovoran za zločine.

''Godinama sam se bojala da je počinitelj još uvijek na slobodi i da bih ja mogla biti sljedeća žrtva. Kada sam shvatila da je riječ o jednom od mojih najbližih prijatelja, moj se svijet srušio'', priznaje Amanda, stoji u najavi serije na službenoj stranici.

Dokumentarna serija ''A Friend, A Murderer''

Njegov pad dogodio se 2023. godine, kada je uhićen zbog otmice 13-godišnje djevojčice. Istraga je ubrzo otkrila da je povezan i s ranijim zločinima – DNK tragovi doveli su ga u vezu s ubojstvom djevojke Emilie Meng, kao i s otmicom i pokušajem silovanja 15-godišnjakinje, piše People.

Dodatni šok uslijedio je kada je policija na njegovu računalu pronašla detaljan popis s planovima – imena djevojaka, njihove godine, adrese, pa čak i vozne redove autobusa. Tijekom suđenja iznesene su i tvrdnje da je 13-godišnjakinju namjerno udario automobilom dok je vozila bicikl, nakon čega ju je odveo u svoj dom u Korsøru, gdje ju je držao zatočenu.

Jeste li pogledali ovaj dokumentarac? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

U lipnju 2024. Philip je proglašen krivim za više kaznenih djela, piše The Copenhagen Post, te je osuđen na doživotni zatvor.

