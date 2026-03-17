Kakva majka, takva kći: Zbog nevjerojatne sličnosti teško je reći koja je ostavila snažniji dojam

Kate Hudson i Goldie Hawn zajedno su zablistale i pokazale zašto ih publika ne prestaje obožavati.

Oscari 2026. donijeli su niz glamuroznih trenutaka, no jedan od onih o kojima se najviše pričalo bio je dolazak Kate Hudson i njezine majke Goldie Hawn.

Slavni dvojac na crvenom tepihu pokazao je da stil itekako može biti obiteljska stvar, a mnogi su primijetili koliko nalikuju jedna drugoj.

Kate je na dodjelu prestižne nagrade stigla s nominacijom za najbolju glumicu za film ''Song Sung Blue'', a za tu je prigodu odabrala svjetlucavu haljinu iz modne kuće Armani Privé. Model bez naramenica, ukrašen kristalima, naglasio je njezinu figuru i dao cijelom izdanju dozu hollywoodskog glamura.

Ipak, veliku pažnju privukla je i njezina legendarna mama, koja je u 81. godini zablistala u crnoj haljini sa srebrnim detaljima i dubokim dekolteom. Elegantne rukavice i upečatljiv nakit dodatno su zaokružili njezin izgled, a mnogi su komentirali kako je bez problema parirala mlađim kolegicama.

Majka i kći rado su pozirale fotografima, razmjenjivale osmijehe i pokazale koliko su bliske. Iako Kate na kraju nije osvojila nagradu, njihovo pojavljivanje na crvenom tepihu ostalo je jedan od zapaženijih trenutaka večeri.

Jedan neugodan trenutak između dvije glumice nasmijao je cijelu dvoranu na Oscarima!

Iza kulisa elitnog partyja na Oscarima: Ignorirani glumci, večer bez kočnica i nepozvane zvijezde.

