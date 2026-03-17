Kakva majka, takva kći: Zbog nevjerojatne sličnosti teško je reći koja je ostavila snažniji dojam

Kate Hudson i Goldie Hawn zajedno su zablistale i pokazale zašto ih publika ne prestaje obožavati.
Oscari 2026. donijeli su niz glamuroznih trenutaka, no jedan od onih o kojima se najviše pričalo bio je dolazak Kate Hudson i njezine majke Goldie Hawn.
Slavni dvojac na crvenom tepihu pokazao je da stil itekako može biti obiteljska stvar, a mnogi su primijetili koliko nalikuju jedna drugoj.
Kate Hudson, Goldie Hawn Foto: Profimedia
Kate je na dodjelu prestižne nagrade stigla s nominacijom za najbolju glumicu za film ''Song Sung Blue'', a za tu je prigodu odabrala svjetlucavu haljinu iz modne kuće Armani Privé. Model bez naramenica, ukrašen kristalima, naglasio je njezinu figuru i dao cijelom izdanju dozu hollywoodskog glamura.
Kate Hudson, Goldie Hawn Foto: Profimedia
Kate Hudson, Goldie Hawn Foto: Profimedia
Ipak, veliku pažnju privukla je i njezina legendarna mama, koja je u 81. godini zablistala u crnoj haljini sa srebrnim detaljima i dubokim dekolteom. Elegantne rukavice i upečatljiv nakit dodatno su zaokružili njezin izgled, a mnogi su komentirali kako je bez problema parirala mlađim kolegicama.
Kate Hudson, Goldie Hawn Foto: Profimedia
Majka i kći rado su pozirale fotografima, razmjenjivale osmijehe i pokazale koliko su bliske. Iako Kate na kraju nije osvojila nagradu, njihovo pojavljivanje na crvenom tepihu ostalo je jedan od zapaženijih trenutaka večeri.
Kate Hudson, Goldie Hawn Foto: Profimedia
Jedan neugodan trenutak između dvije glumice nasmijao je cijelu dvoranu na Oscarima! Više o tome pisali smo OVDJE.
Iza kulisa elitnog partyja na Oscarima: Ignorirani glumci, večer bez kočnica i nepozvane zvijezde. Više pročitajte OVDJE.
