Cijeli život suočavao se s predrasudama, a danas ruši barijere u Hollywoodu

Adam Pearson, poznat po svojem zagovaranju inkluzivnosti, pojavio se na dodjeli Oscara zahvaljujući uspjehu filma "The Other Person".
Britanski glumac Adam Pearson ispisao je povijest na 98. dodjeli Oscara održanoj u noći s 15. na 16. ožujka 2026. prema srednjoeuropskom vremenu, gdje je svojim dolaskom i pojavom na crvenom tepihu privukao veliku pažnju svjetske javnosti.
Iako su nagrade bile u središtu večeri, Pearson je postao jedna od najzapaženijih osoba događaja, ne samo zbog svog stila, već i zbog onoga što predstavlja.
Na Oscare je stigao zahvaljujući velikom uspjehu filma "The Other Person", u kojem je njegova izvedba naišla na pohvale kritike. Time je napravio veliki iskorak u karijeri i, još važnije, srušio brojne predrasude, postavši prvi glumac s vidljivim invaliditetom koji je izvan okvira niche filma izgradio status prave zvijezde crvenog tepiha.
Za ovu posebnu večer odabrao je elegantno odijelo Amiri šivano po mjeri, koje je upotpunio brošem u obliku mašne i luksuznim satom Montblanc Star Legacy. Modni kritičari nisu skrivali oduševljenje pa se Pearson našao na listama najbolje odjevenih muškaraca večeri prema Esquireu i Esquire Singaporeu.
Pearson je rođen u Londonu, a već u djetinjstvu suočio se s velikim izazovom – dijagnosticirana mu je neurofibromatoza, genetski poremećaj koji uzrokuje rast tumora na živčanom tkivu i često rezultira vidljivim promjenama na licu i tijelu.
Pogledaji ovo Celebrity Ovo je neugodan trenutak između dvije glumice koji je nasmijao cijelu dvoranu na Oscarima!
Zbog svog izgleda bio je izložen zadirkivanju i nerazumijevanju, no umjesto da ga to obeshrabri, Pearson je razvio snažan karakter i odlučnost. Otvoreno je govorio o svom iskustvu i postao zagovornik prihvaćanja različitosti te borbe protiv stigme povezane s tjelesnim razlikama.
Prije nego što je zakoračio u svijet filma, Pearson je radio i iza kamera, baveći se produkcijom i televizijom. Širu pozornost javnosti privukao je sudjelovanjem u dokumentarnim projektima u kojima je govorio o životu s neurofibromatozom. Njegov veliki glumački proboj dogodio se u filmu "Under the Skin", gdje je glumio uz Scarlett Johansson, a kasnije je nastavio graditi karijeru kroz projekte koji su pomicali granice reprezentacije osoba s invaliditetom u industriji.
Uloga u filmu "The Other Person" donijela mu je najveće priznanje do sada i otvorila vrata mainstream Hollywoodu, što je kulminiralo upravo njegovim pojavljivanjem na Oscarima 2026.
Pearson svoj privatni život drži relativno diskretnim, no poznato je da je iznimno posvećen edukaciji javnosti o neurofibromatozi i inkluziji. Često sudjeluje u kampanjama i javnim govorima, nastojeći razbiti stereotipe i potaknuti veće razumijevanje.
Njegovo pojavljivanje na Oscarima nije bilo samo još jedan dolazak slavne osobe na crveni tepih – bilo je to snažno simbolično priznanje promjenama koje se događaju u industriji zabave. Adam Pearson danas predstavlja novu generaciju glumaca koji ne pristaju na ograničenja i svojim radom mijenjaju percepciju ljepote, talenta i uspjeha.
Pogledaji ovo Celebrity Rijetka javna pojava našeg glumca iz "Kumova": Kamere su uhvatile što je radio u Zagrebu
A sudeći po reakcijama publike i kritike, njegov je put tek na početku.
Na Oscaru je jedno od svojih rijetkih javnih pojavljivanja imala Daphne Zuniga.
Fotografije nakon dodjele šokirale su mnoge.
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Tko je djevojka svjetskog prvaka u pikadu? Tek im je 19 godina, a prije nje isto je ljubio plavušu
1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Atraktivna Kosovljanka iskopirala Severinu? Mi smo prošle godine ovo već vidjeli!
Pogledaji ovo Celebrity Naš šarmantni rukometaš više ne izgleda ovako, njegov zaštitni znak otišao je u povijest!
Pogledaji ovo Celebrity Rijetka javna pojava našeg glumca iz "Kumova": Kamere su uhvatile što je radio u Zagrebu