Rijetka javna pojava našeg glumca iz "Kumova": Kamere su uhvatile što je radio u Zagrebu

Glumac Žarko Radić, kojeg gledatelji prate u seriji Kumovi, nedavno je viđen u Zagrebu kako igra šah.

Dok gledatelji serije "Kumovi" iščekuju rasplet odnosa Stanislava Cukele sa Spomenkom (Matija Prskalo) te nećacima Aljošom (Vladimir Tintor) i Vinkom (Vedran Mlikota), nakon što im je odbio posuditi novac, glumac Žarko Radić ovih je dana viđen u jednom zagrebačkom hotelu gdje je vrijeme kratio igrajući šah.

Radić, kojeg mnogi pamte kao Jastreba iz kultnih "Kapelskih kresova", prije dvije godine obilježio je velikih 50 godina glumačke karijere, tijekom koje je ostvario niz zapaženih uloga u kazalištu i na televiziji te postao jedno od prepoznatljivih lica domaćih serija.

Svojedobno je govorio i o tome kako uspijeva trajati u glumačkom poslu toliko dugo.

Pogledaji ovo Celebrity Iza maske najbogatije pjevačice na svijetu sakrio se naš megatalentirani glumac!

"Kad imam velike količine teksta onda malo teže, ali skoro uvijek idem bez knedle u grlu, radostan na posao i bilo koji problem imam, ja ga zaboravim", ispričao je za In Magazin.

Danas najčešće boravi na relaciji Zagreb - Rijeka - Split. U Zagrebu provodi mnogo vremena zbog snimanja serije "Kumovi", zbog čega je ponekad na setu i subotom. Posebno mjesto u njegovu životu ima i imanje između Splita i Makarske, koje su prije njega obrađivali njegov djed i otac. To mu je, kaže, prostor kojem se uvijek rado vraća jer ondje pronalazi mir, puni energiju i lakše se nosi sa životnim izazovima.

Pogledaji ovo Celebrity Sestra fatalne glumice fotkala se u minijaturnom badiću, nema sumnje da su u pitanju milijunski geni

U životu mu veliku snagu daje i ljubav. Smatra da bez nje život nema pravu vrijednost te da se ona očituje kroz razumijevanje, kompromis i pažnju. Već godinama je u vezi s 27 godina mlađom ekonomisticom Esterom Šimek.

Njih dvoje upoznali su se 2007. godine kroz poslovnu suradnju. Radić je tada, nakon čestih gostovanja u riječkom HNK-u, odlučio pokrenuti privatni posao pa je nedaleko kazališta otvorio salon ljepote, a vođenje povjerio Esteri. Njihov poslovni odnos s vremenom je prerastao u ljubavnu priču.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Mnoge je iznenadilo koji hobi ima 7-godišnji sin Nives i Gorana Ivaniševića!

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Bizarluk! Na oskarovskom partyju pojavila se u haljini od ljudske kose

Pogledaji ovo Celebrity Dubokim dekolteom dobro znana ljepotica dala je dozu seksipila smjelo krojenoj haljini