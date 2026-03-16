Bizarluk! Na oskarovskom partyju pojavila se u haljini od ljudske kose

Američka glumica i reality zvijezda pojavila se na oskarovskom after-partyju u haljini koja je mnoge ostavila bez riječi.

Lisa Rinna ponovno je dokazala da se ne boji pomaknuti modne granice. Reality zvijezda i glumica pojavila se na oskarovskom after-partyju u jednoj od najneobičnijih kreacija večeri, haljini izrađenoj u potpunosti od ljudske kose.

Rinna, poznata po odvažnim modnim izdanjima, ovu je jedinstvenu haljinu nosila u suradnji s modnim dizajnerom Christianom Cowanom i brendom za njegu kose TRESemmé. Za izradu neobične kreacije utrošeno je gotovo pet kilograma ljudske kose, piše People.

Lisa Rinna - 5 Foto: Profimedia

Dizajner Christian Cowan 14. ožujka na Instagramu je najavio suradnju objavivši video koji prikazuje proces izrade haljine, uz opis: ''Kosa A-liste u novom, spektakularnom izdanju.''

Za Rinninu unikatnu haljinu upotrijebljena je kosa nabavljena iz provjerenih, etičkih izvora, i to od čak tri različita dobavljača. Svaki pramen pažljivo je odabran kako bi odgovarao Rinninoj boji kose, a zatim je pripremljen proizvodima iz njihove linije prije nego što je ručno ušiven na podlogu haljine.

Lisa Rinna - 2 Foto: Profimedia

Kako bi korzet dobio zaglađen i sjajan izgled, Cowanov tim koristio je kremu za zaglađivanje, dok je donji dio haljine dodatno stiliziran sprejem za teksturu koji je kosi dao volumen i pokret.

Rinna je priznala da je skicu haljine prije događaja pokazala suprugu Harryju Hamlinu te kćerima Delilah Belle i Ameliji Gray, no njihova reakcija nije je iznenadila.

''Poznaju me dovoljno dobro da znaju kako bih napravila tako nešto. Reakcija je bila otprilike: ‘Da, to je baš naša mama. Odlično’'', ispričala je.

Lisa Rinna - 1 Foto: Profimedia

Iako je svjesna da je riječ o prilično ekstremnom modnom izboru, Rinna kaže kako joj je cilj inspirirati druge da budu hrabriji u izražavanju kroz stil.

''Moda je umjetnost i način izražavanja. U tome iskreno uživam i vjerujem da, kad drugi vide koliko vas nešto veseli, i sami pomisle: ‘Hej, možda bih i ja to mogla isprobati’ ili ‘Možda bih mogla promijeniti frizuru ili staviti periku’. Što god to bilo, nadam se da ljude potičem da se usude eksperimentirati'', zaključila je.

Lisa Rinna - 7 Foto: Profimedia

Što vi mislite o ovoj haljini? Top, nešto drugačije

Užas, što je ovo? Top, nešto drugačije

Užas, što je ovo? Ukupno glasova:

Tko je Lisa Rinna?

Lisa Rinna američka je glumica, televizijska osobnost i poduzetnica. Najpoznatija je po ulogama u popularnim sapunicama ''Days of Our Lives'' i ''Melrose Place'', koje su joj donijele veliku popularnost tijekom 1990-ih. Širu međunarodnu prepoznatljivost stekla je sudjelovanjem u reality emisiji ''The Real Housewives of Beverly Hills'', gdje je nastupala od 2014. do 2022. godine.

Lisa Rinna - 12 Foto: Profimedia

Lisa Rinna - 11 Foto: Profimedia

Lisa Rinna - 6 Foto: Profimedia

U javnosti je poznata po svom direktnom karakteru, upečatljivom modnom stilu i ikoničnoj kratkoj frizuri. Osim televizijske karijere, pokrenula je i vlastiti beauty brend Rinna Beauty. U braku je s glumcem Harryjem Hamlinom, a njihove kćeri Delilah Belle i Amelia Gray Hamlin uspješne su u svijetu mode.

Lisa Rinna - 3 Foto: Profimedia

Lisa Rinna - 4 Foto: Profimedia

Galerija 7 7 7 7 7

