Bizarluk! Na oskarovskom partyju pojavila se u haljini od ljudske kose

Američka glumica i reality zvijezda pojavila se na oskarovskom after-partyju u haljini koja je mnoge ostavila bez riječi.
Lisa Rinna ponovno je dokazala da se ne boji pomaknuti modne granice. Reality zvijezda i glumica pojavila se na oskarovskom after-partyju u jednoj od najneobičnijih kreacija večeri, haljini izrađenoj u potpunosti od ljudske kose.
Rinna, poznata po odvažnim modnim izdanjima, ovu je jedinstvenu haljinu nosila u suradnji s modnim dizajnerom Christianom Cowanom i brendom za njegu kose TRESemmé. Za izradu neobične kreacije utrošeno je gotovo pet kilograma ljudske kose, piše People.
Dizajner Christian Cowan 14. ožujka na Instagramu je najavio suradnju objavivši video koji prikazuje proces izrade haljine, uz opis: ''Kosa A-liste u novom, spektakularnom izdanju.''
Za Rinninu unikatnu haljinu upotrijebljena je kosa nabavljena iz provjerenih, etičkih izvora, i to od čak tri različita dobavljača. Svaki pramen pažljivo je odabran kako bi odgovarao Rinninoj boji kose, a zatim je pripremljen proizvodima iz njihove linije prije nego što je ručno ušiven na podlogu haljine.
Kako bi korzet dobio zaglađen i sjajan izgled, Cowanov tim koristio je kremu za zaglađivanje, dok je donji dio haljine dodatno stiliziran sprejem za teksturu koji je kosi dao volumen i pokret.
Rinna je priznala da je skicu haljine prije događaja pokazala suprugu Harryju Hamlinu te kćerima Delilah Belle i Ameliji Gray, no njihova reakcija nije je iznenadila.
''Poznaju me dovoljno dobro da znaju kako bih napravila tako nešto. Reakcija je bila otprilike: ‘Da, to je baš naša mama. Odlično’'', ispričala je.
Iako je svjesna da je riječ o prilično ekstremnom modnom izboru, Rinna kaže kako joj je cilj inspirirati druge da budu hrabriji u izražavanju kroz stil.
''Moda je umjetnost i način izražavanja. U tome iskreno uživam i vjerujem da, kad drugi vide koliko vas nešto veseli, i sami pomisle: ‘Hej, možda bih i ja to mogla isprobati’ ili ‘Možda bih mogla promijeniti frizuru ili staviti periku’. Što god to bilo, nadam se da ljude potičem da se usude eksperimentirati'', zaključila je.
Tko je Lisa Rinna?
Lisa Rinna američka je glumica, televizijska osobnost i poduzetnica. Najpoznatija je po ulogama u popularnim sapunicama ''Days of Our Lives'' i ''Melrose Place'', koje su joj donijele veliku popularnost tijekom 1990-ih. Širu međunarodnu prepoznatljivost stekla je sudjelovanjem u reality emisiji ''The Real Housewives of Beverly Hills'', gdje je nastupala od 2014. do 2022. godine.
U javnosti je poznata po svom direktnom karakteru, upečatljivom modnom stilu i ikoničnoj kratkoj frizuri. Osim televizijske karijere, pokrenula je i vlastiti beauty brend Rinna Beauty. U braku je s glumcem Harryjem Hamlinom, a njihove kćeri Delilah Belle i Amelia Gray Hamlin uspješne su u svijetu mode.
