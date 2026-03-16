Gdje je danas Stifler iz ''Američke pite''? Prošlo je 27 godina od uloge koja ga je obilježila

Kada se 1999. godine pojavio kao Stifler u filmu ''Američka pita'', Seann William Scott preko noći je postao jedna od najvećih zvijezda tinejdžerskih komedija, no danas vodi puno mirniji život.

Kada se 1999. godine u kinima pojavio film ''Američka pita'', publika je dobila jednog od najpamtljivijih likova u povijesti tinejdžerskih komedija – Stevea Stiflera. Glasni, bahati i pomalo neodgojeni party-majstor brzo je postao miljenik publike, a glumcu Seannu Williamu Scottu donio je svjetsku slavu.

I više od dvadeset godina kasnije, mnogi se pitaju – gdje je danas glumac koji je utjelovio legendarnog Stiflera?

Scott je imao samo 22 godine kada je dobio ulogu u filmu koji će postati jedan od najvećih komičnih hitova kraja 90-ih. ''Američka pita'' ubrzo je osvojila publiku diljem svijeta i zaradila stotine milijuna dolara u kinima.

Zanimljivo je da Scott za prvi film nije dobio veliku plaću.

"Ne znam što se dogodilo jer sam završio radeći u zoološkom vrtu u Los Angelesu, gdje sam prodavao uštipke. Možda je bilo i manje od osam tisuća. Bilo je to prije nego što je film bio u kinima. Snimio sam svoj dio, radio sam tjedan dana, a onda smo svi čekali premijeru. Kupio sam si Thunderbird, možda sam sve potrošio na njega, svih osam ili sedam tisuća, pa sam morao raditi nešto drugo čekajući film", izjavio je jednom prilikom glumac.

Uloga Stiflera postala je njegov zaštitni znak, a publika ga je ubrzo gledala i u nastavcima ''American Pie 2'', ''American Wedding'' i ''American Reunion''.

Nakon uspjeha ''Američke pite'', Scott je postao jedno od najprepoznatljivijih lica komedija ranih 2000-ih.

Publika ga pamti iz filmova ''Dude, Where’s My Car?'', ''Road Trip'', ''The Rundown'', ''The Dukes of Hazzard'' i ''Role Models'', dok je u animiranom serijalu ''Ice Age'' posudio glas simpatičnom oposumu Crashu.

Ipak, iako je imao niz uspješnih filmova, Scott je s vremenom počeo dobivati sve manje velikih uloga.

Jedan od razloga bio je i to što je Hollywood često glumce iz komedija tipizirao u slične uloge. Scott je i sam priznao da mu je ponekad bilo teško pobjeći od lika koji ga je proslavio.

U novom intervjuu za The Independent 49-godišnji glumac objasnio je da danas svjesno bira manje projekata jer mu je važnije provoditi vrijeme s kćeri nego stalno raditi u Hollywoodu.

"Sretan sam što sam rano u karijeri uspio pokrenutistvari i što sam sada došao do točke u kojoj nemam osjećaj da moram nešto dokazivati", rekao je Scott.

Dodao je da mu današnji ritam puno više odgovara.

"Samo želim s vremena na vrijeme snimiti neki zabavan mali projekt, a onda se vratiti kući svojoj kćeri", rekao je glumac.

Scott ima kćer Frankie Rose s bivšom suprugom Olivijom Korenberg. Njihova kći rođena je 2020. godine, a par se razveo 2024., nakon četiri godine braka.

