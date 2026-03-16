Kriza srednjih godina? Fanovi u čudu zbog promjena u izgledu Leonarda DiCaprija

Leonardo DiCaprio izazvao je veliku pažnju na dodjeli Oscara 2026. kada se pojavio s tamnijom kosom i novim brkom, zbog čega su društvene mreže preplavili komentari i šale o njegovu promijenjenom izgledu.

Leonardo DiCaprio privukao je veliku pažnju na dodjeli Oscara 2026. nakon što se na crvenom tepihu pojavio s potpuno novim izgledom koji je odmah postao tema rasprava na društvenim mrežama.

51-godišnji dobitnik Oscara pojavio se u Dolby Theatre u Los Angelesu, jer je i ove godine bio ponovno nominiran – ovoga puta za film "Jedna bitka za drugom". Ipak, umjesto nominacije, najviše se govorilo o njegovoj novoj frizuri i brku.

Glumac se na crvenom tepihu pojavio u klasičnom crnom smokingu s leptir-mašnom, no mnogima je odmah upalo u oči da ima primjetno tamniju kosu nego inače. Dodatnu pozornost izazvao je i njegov brk, koji su obožavatelji na internetu brzo prozvali porn stache.

Društvene mreže ubrzo su se ispunile komentarima i šalama na račun njegovog novog izgleda, a većina komentara usporedila su ga s Pedrom Pascalom, koji se na dodjeli pojavio bez svog zaštitnog znaka - brkova i kratke brade.

"Leonardo DiCaprio je ukrao brk Pedra Pascala", "Leonardo DiCaprio ima brk, a Pedro Pascal je obrijan", "Pascal i DiCaprio su, čini se, zamijenili dlake na licu", "Znači, tu su pobjegli brkovi Pedra Pascala", "Brat izgleda kao logo Pringlesa", "Ukrao je brkove Pedra Pascala! Ne znam zašto više ljudi ne govori o tome. Ovo je krađa!", našalili su se korisnici na račun toga što je Pedro Pascal došao obrijan na dodjelu, dok DiCaprio ima brkove.

Unatoč brojnim šalama, mnogi su pohvalili njegovu pojavu na crvenom tepihu i istaknuli da glumac i dalje ima klasičan holivudski šarm.

Glumac je tijekom večeri u publici sjedio sa svojom djevojkom, talijanskom manekenkom Vittorijom Ceretti (27), s kojom je u vezi od 2023. godine.

Njegov novi izgled tako je postao jedna od najkomentiranijih tema večeri – i to prije nego što su nagrade uopće počele biti dodijeljene.

