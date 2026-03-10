Oscari 2026: Sve što trebate znati o 98. dodjeli nagrada Američke filmske akademije

Hollywood se ponovno sprema za svoju najveću filmsku večer, dodjelu Oscara, koja će 2026. godine okupiti najveće svjetske zvijezde i najbolje filmove protekle godine.
98. dodjela Oscara održat će se u noći s nedjelje na ponedjeljak, s 15. na 16. ožujka.
Dodjela počinje u ponoć po europskom vremenu te završava u 3 ujutro, a ceremonija će tradicionalno biti organizirana u Dolby Theatreu u Hollywoodu, u Los Angelesu.
Statua Oscara - 3 Foto: Afp
Događaj organizira Američka filmska akademija (AMPAS), a nagrade se dodjeljuju za najbolje filmove i filmske umjetnike iz 2025. godine.
Ovogodišnju ceremoniju vodit će poznati američki komičar i televizijski voditelj Conan O’Brien, kojemu je to druga godina zaredom u ulozi domaćina Oscara.
Veliku pozornost ove godine privukao je film ''Sinners'', koji je osvojio čak 16 nominacija, što je rekord u povijesti Oscara za jedan film. Slijedi film ''One Battle After Another'' s 13 nominacija, dok su među najnominiranijima i ''Frankenstein'', ''Marty Supreme'', ''Sentimental Value'' i ''Hamnet''.
Film ''Sinners'' - 6 Foto: Profimedia
Kipić Oscara Foto: Afp
Tko su nominirani glavni glumci i glumice te ostale nominirane kategorije pogledajte OVDJE.
A ovo su sve kategorije prestižne nagrade:
Kategorija za najbolji film
Kategorija za najbolju mušku ulogu
Kategorija za najbolju žensku ulogu
Kategorija za najbolju sporednu mušku ulogu
Kategorija za najbolju sporednu žensku ulogu
Kategorija za najboljeg redatelja
Kategorija za dugometražni animirani film
Kategorija za najbolji kratki animirani film
Kategorija za adaptirani scenarij
Kategorija za najbolji izvorni scenarij
Kategorija za najbolji kratkometražni igrani film
Kategorija za kratki dokumentarni film
Kategorija za dugometražni dokumentarni film
Kategorija za najbolji film koji nije na engleskom jeziku
Kategorija za najbolju montažu
Kategorija za vizualne efekte
Kategorija za kinematografiju
Kategorija za najbolju originalnu pjesmu
Kategorija za najbolju filmsku glazbu
Kategorija za najbolji zvuk
Kategorija za šminku i frizuru
Kategorija za kostimografiju
Kategorija za produkcijski dizajn
Kategorija za najbolji casting
Ovogodišnja dodjela donosi i jednu novost – novu kategoriju za najbolji casting, čime se broj natjecateljskih kategorija povećao na 24. To je prva nova nagrada uvedena nakon kategorije za najbolji animirani film 2001. godine.
Oscari su već gotovo stoljeće najvažniji događaj u filmskoj industriji, a ceremonija redovito okuplja najveće glumačke, redateljske i produkcijske zvijezde. Uz dodjelu nagrada, večer donosi i brojne glazbene nastupe, emotivne tribute segmente te glamurozni crveni tepih koji svake godine privlači pozornost milijuna gledatelja diljem svijeta.
Oscari Foto: Profimedia
Što se ove godine nalazi u poklon-vrećicama za sve nominirane na Oscarima čitajte OVDJE.
