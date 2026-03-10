Oscari 2026: Sve što trebate znati o 98. dodjeli nagrada Američke filmske akademije

Hollywood se ponovno sprema za svoju najveću filmsku večer, dodjelu Oscara, koja će 2026. godine okupiti najveće svjetske zvijezde i najbolje filmove protekle godine.

Najprestižnija filmska nagrada na svijetu ponovno okuplja najveće zvijezde Hollywooda. 98. dodjela Oscara održat će se u noći s nedjelje na ponedjeljak, s 15. na 16. ožujka.

Dodjela počinje u ponoć po europskom vremenu te završava u 3 ujutro, a ceremonija će tradicionalno biti organizirana u Dolby Theatreu u Hollywoodu, u Los Angelesu.

Događaj organizira Američka filmska akademija (AMPAS), a nagrade se dodjeljuju za najbolje filmove i filmske umjetnike iz 2025. godine.

Ovogodišnju ceremoniju vodit će poznati američki komičar i televizijski voditelj Conan O’Brien, kojemu je to druga godina zaredom u ulozi domaćina Oscara.

Veliku pozornost ove godine privukao je film ''Sinners'', koji je osvojio čak 16 nominacija, što je rekord u povijesti Oscara za jedan film. Slijedi film ''One Battle After Another'' s 13 nominacija, dok su među najnominiranijima i ''Frankenstein'', ''Marty Supreme'', ''Sentimental Value'' i ''Hamnet''.

Tko su nominirani glavni glumci i glumice te ostale nominirane kategorije pogledajte OVDJE.

A ovo su sve kategorije prestižne nagrade:

Kategorija za najbolji film

Kategorija za najbolju mušku ulogu

Kategorija za najbolju žensku ulogu

Kategorija za najbolju sporednu mušku ulogu

Kategorija za najbolju sporednu žensku ulogu

Kategorija za najboljeg redatelja

Kategorija za dugometražni animirani film

Kategorija za najbolji kratki animirani film

Kategorija za adaptirani scenarij

Kategorija za najbolji izvorni scenarij

Kategorija za najbolji kratkometražni igrani film

Kategorija za kratki dokumentarni film

Kategorija za dugometražni dokumentarni film

Kategorija za najbolji film koji nije na engleskom jeziku

Kategorija za najbolju montažu

Kategorija za vizualne efekte

Kategorija za kinematografiju

Kategorija za najbolju originalnu pjesmu

Kategorija za najbolju filmsku glazbu

Kategorija za najbolji zvuk

Kategorija za šminku i frizuru

Kategorija za kostimografiju

Kategorija za produkcijski dizajn

Kategorija za najbolji casting

Ovogodišnja dodjela donosi i jednu novost – novu kategoriju za najbolji casting, čime se broj natjecateljskih kategorija povećao na 24. To je prva nova nagrada uvedena nakon kategorije za najbolji animirani film 2001. godine.

Oscari su već gotovo stoljeće najvažniji događaj u filmskoj industriji, a ceremonija redovito okuplja najveće glumačke, redateljske i produkcijske zvijezde. Uz dodjelu nagrada, večer donosi i brojne glazbene nastupe, emotivne tribute segmente te glamurozni crveni tepih koji svake godine privlači pozornost milijuna gledatelja diljem svijeta.

Što se ove godine nalazi u poklon-vrećicama za sve nominirane na Oscarima čitajte OVDJE.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Lille na koljenima čistila kupaonicu, na sebi je nosila samo čipkasto donje rublje

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Sportski grudnjak i hlačice u prvi su plan stavili raskošne obline zamamne novinarke