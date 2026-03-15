Jesu li Timothée Chalamet i Jessie Buckley sami sebi uništili šanse za Oscara?

Uoči 98. dodjele Oscara, činilo se da su Timothée Chalamet i Jessie Buckley na sigurnom putu prema velikim pobjedama. No nekoliko nespretnih izjava u završnici oskarovske kampanje pokrenulo je burne rasprave na društvenim mrežama i otvorilo pitanje – jesu li sami sebi umanjili šanse za zlatni kipić?

U modernoj utrci za nagrade više nije presudan samo film ili glumačka izvedba. Jednako važnu ulogu igra i javni imidž zvijezda. Zbog toga većina nominiranih u posljednjim danima prije zatvaranja glasanja vrlo pažljivo bira riječi. Chalamet i Buckley, čini se, nisu slijedili to nepisano pravilo.

Chalamet je bio jedan od glavnih favorita za Oscara za najboljeg glumca nakon što je film "Marty Supreme" premijerno prikazan na New York Film Festivalu u listopadu 2025., postavši ujedno i najveći komercijalni hit studija A24, zaradivši više od 162 milijuna dolara diljem svijeta.

No situacija se promijenila nakon što je 5. ožujka na YouTubeu objavljen njegov intervju za magazin Variety s Matthewom McConaugheyjem. Tijekom razgovora glumac, čija je majka bila plesačica na Broadwayju i podučavala je balet, rekao je da ne želi raditi u baletu ili operi jer smatra da - danas nikoga nije briga za to.

Iako je pokušao ublažiti izjavu naglasivši da poštuje umjetnike iz tih područja, reakcije su bile brze i oštre. Operna pjevačica Isabel Leonard optužila ga je za uskogrudan pogled na umjetnost, dok je koreograf Martin Chaix istaknuo kako su balet i opera i dalje itekako relevantni, možda čak i važniji u vremenu kada umjetna inteligencija mijenja filmsku industriju.

Na društvenim mrežama rasprava se brzo proširila, a analitičari su primijetili da je upravo nakon objave tog intervjua Chalamet pao s prvog mjesta na nekim stranicama za predviđanje oskarovskih pobjednika.

Dok se Chalamet našao na udaru zbog komentara o umjetnosti, Buckley je izazvala sasvim drugačiju kontroverzu – onu vezanu uz kućne ljubimce.

U starijem intervjuu koji je ponovno postao viralan, glumica je priznala da je na početku veze suprugu Freddieju Sorensenu postavila ultimatum: ili će se riješiti svojih mačaka ili ona neće živjeti s njim.

Izjava je izazvala buru među ljubiteljima mačaka, a Buckley je dodatno privukla pažnju kada je kroz šalu rekla da je na kraju - pobijedila.

Istog dana kada je završilo glasanje za Oscare glumica je pokušala ublažiti situaciju u emisiji "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Tamo je naglasila da zapravo voli mačke i čak otkrila da je jednom bila na audiciji za mjuzikl "Cats", iako je, kako je priznala, to bila - najgora audicija u njezinu životu.

Unatoč objašnjenju, dio publike na društvenim mrežama smatra da je riječ o pokušaju kontrole štete.

Zanimljivo je da su glasovi za ovogodišnje Oscare već bili prikupljeni između 26. veljače i 5. ožujka, što znači da su mnogi članovi Akademije možda već donijeli odluku prije nego što su kontroverze eskalirale. Ipak, povijest pokazuje da skandali izvan ekrana ponekad mogu imati stvaran utjecaj na oskarovsku utrku. Nedavni primjer je Karla Sofía Gascón, čije su šanse navodno pale nakon što su ponovno isplivale stare objave na društvenim mrežama.

Autor knjige "Oscar Wars" Michael Schulman smatra da su ovakve situacije često rezultat jednostavne činjenice da oskarovska sezona traje predugo.

"Glumci mjesecima obilaze intervjue, festivale i promocije. Na kraju svi imaju previše prilika stati pred mikrofon i reći nešto zbog čega će požaliti", objasnio je za BBC.

Bez obzira na internetske rasprave, Jessie Buckley ove je sezone već osvojila niz važnih nagrada, uključujući BAFTA-u, Zlatni globus i Critics’ Choice. Chalamet je također ostao jedan od glavnih kandidata u kategoriji najboljeg glumca.

Hoće li njihove izjave doista utjecati na konačan rezultat ili će Akademija ipak nagraditi isključivo glumačke izvedbe – saznat ćemo na dodjeli Oscara.

