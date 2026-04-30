Naša glumica susrela se s papom, ispričala je sve o tom jedinstvenom događaju!

Hrvatska glumica Marijana Mikulić podijelila je s javnošću dirljive trenutke iz Vatikana, gdje joj se ostvarila dugogodišnja životna želja.

Hrvatska glumica Marijana Mikulić javila se svojim pratiteljima iz Vatikana, gdje je podijelila emotivnu i za nju iznimno važnu vijest – njezinu obitelj blagoslovio je papa.

Javljajući se ispred Bazilike svetog Petra, Mikulić je otkrila kako joj se ostvarila dugogodišnja želja, upravo u godini kada obilježava 20 godina braka.

''Ovih dana dogovaramo hrpu novih predstava, uzimam veliku ljetnu stanku da se posvetim svojoj obitelji, ali i projektima koje sam započela prije predstave. Dio predstava bit će prije, dio nakon ljeta, a jedna jedina usred moje stanke – i posebno se veselim što ću je najaviti jer će razveseliti moje auslendere'', ispričala je, pa dodala kako su joj misli posljednjih dana bile usmjerene na nešto puno važnije.

''Velika želja na mom srcu bila je da za 20 godina braka moju obitelj blagoslovi papa – i ta mi se želja danas ostvarila'', rekla je vidno uzbuđena.

Marijana Mikulić - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li da je otac Filipa Juričića također naš hvaljeni glumac?

Posebno ju je dirnuo trenutak kada je papa blagoslovio njezina sina Jakova.

''Upravo smo izašli otamo. To uzbuđenje, taj osjećaj – ne mogu vam to opisati. Posebno je stavio ruke na Jakova i za njega se pomolio. Cijeli život bit ću zahvalna ljudima koji su mi ovo omogućili. Molit ću se za njihove obitelji'', poručila je.

Dodala je i kako će se uskoro javiti s detaljima o novim susretima s publikom, ali zasad želi uživati u trenutku:

''Vratit ću se ovih dana i objaviti gdje se i kada družimo, ali dotad želim samo uživati u ovoj milosti koja se spustila na mene i moju obitelj – šaljem dio nje i vama.''

Uz video, Marijana je dodatno podijelila emocije i u opisu objave:

''Danas je ispunjena velika želja srca moga. Bilo je milijun izazova s Jakijem sve to proći – čekanja, protokoli, gužve… Ali uspjeli smo! Zahvalna, presretna, punog srca. Riječima neopisivo.''

Pogledaji ovo Celebrity Glumac iz Nemoguće misije hitno hospitaliziran nakon što mu je pozlilo u restoranu

Objava je izazvala brojne reakcije pratitelja, koji su joj uputili čestitke i lijepe želje.

Galerija 18 18 18 18 18

Podsjetimo, Marijana i njezin suprug u braku su 20 godina te imaju trojicu sinova – Ivana, Andriju i Jakova.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Bosanska WAGsica u topiću pokazala trbušne mišiće, rodila je petero djece!

1/47 >> Pogledaji ovu galeriju +42 Nekad i sad Jeste li gledali Rebelde? Nekad su bili tinejdžerski idoli, ali sudbina ih je odvela različitim smjerovima

Pogledaji ovo Celebrity Kći kultnog detektiva Columba pronađena mrtva u svom domu