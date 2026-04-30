Glumac iz Nemoguće misije hitno hospitaliziran nakon što mu je pozlilo u restoranu

Ving Rhames, koji je glumio u nekoliko kultnih filmova, završio je u bolnici nakon što se srušio u restoranu.

Holivudski glumac Ving Rhames, poznat po ulogama u filmovima "Nemoguća misija" i "Pakleni šund", završio je u bolnici nakon što se srušio u jednom restoranu u Los Angelesu.

Incident se dogodio u srijedu u restoranu Granville, gdje je 66-godišnji glumac boravio sa svojom obitelji. Prema riječima očevidaca, Rhames je u trenutku nakon kolapsa bio naizmjenično pri svijesti i bez svijesti, što je izazvalo zabrinutost prisutnih.

Ving Rhames - 1 Foto: Profimedia

Na mjesto događaja brzo su stigle hitne službe koje su ga prevezle u obližnju bolnicu. Kako piše Daily Mail, poziv za medicinsku pomoć zaprimljen je oko 13:40, a glumac je nakon pregleda zadržan na promatranju.

Prema informacijama njegova predstavnika, uzrok incidenta bila je pregrijanost. Rhames je kasnije istog dana otpušten iz bolnice te se, prema navodima, osjeća dobro i čak se šalio nakon izlaska, što je umirilo obožavatelje.

Ving Rhames - 3 Foto: Profimedia

Ving Rhames - 7 Foto: Profimedia

Vijest o njegovu zdravstvenom stanju brzo se proširila društvenim mrežama, gdje su mu brojni obožavatelji poželjeli brz oporavak.

Rhames iza sebe ima impresivnu karijeru s nizom nezaboravnih uloga. Publika ga posebno pamti kao Luthera Stickella u franšizi "Nemoguća misija" te kao karizmatičnog kriminalnog bosa Marsellusa Wallacea u Tarantinovu "Paklenom šundu". Tijekom godina ostvario je zapažene uloge i u filmovima poput "Con Air", "Bringing Out the Dead" i "Jacob’s Ladder".

Ving Rhames - 8 Foto: Profimedia

Ving Rhames - 6 Foto: Profimedia

Osim po glumačkom talentu, Rhames je poznat i po svojoj velikodušnosti – jedan od najupečatljivijih trenutaka njegove karijere dogodio se 1998. kada je osvojeni Zlatni globus poklonio legendarnom glumcu Jacku Lemmonu.

Iako je incident izazvao zabrinutost, čini se da je najgore prošlo, a obožavatelji se nadaju da će se glumac brzo u potpunosti oporaviti.

