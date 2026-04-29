Kreću u Beč! Ovako su naše predstavnice na Eurosongu ispraćene od Austrijskog veleposlanstva

U Zagrebu je održan prijem za grupu Lelek, a austrijska veleposlanica poželjela im je uspjeh na Eurosongu u Beču.

U Etnografskom muzeju u Zagrebu održan je prijem posvećen grupi Lelek, u organizaciji Austrijskog veleposlanstva.

Galerija 25 25 25 25 25

Austrijska veleposlanica Yvonne Tončić-Sorinj tom je prilikom hrvatskim predstavnicama na 70. Eurosongu zaželjela uspjeh i što bolji rezultat na natjecanju koje se ove godine održava u Beču.

Djevojke su primile simbolične darove i fotografirale se s austrijskim zastavama.

Grupa Lelek, koja Hrvatsku predstavlja s pjesmom "Andromeda", trenutačno je na 16. mjestu kladionica s oko jedan posto šanse za pobjedu. Unatoč tome, u konkurenciji više od 35 zemalja i dalje se smatraju ozbiljnim kandidatkinjama za prolazak u finale.

