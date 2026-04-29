Sin Đorđa Balaševića dobio dijete, ponosna baka Olivera otkrila je simbolično ime

Producent Aleksa Balašević i njegova supruga Nikolina proširili su obitelj dolaskom drugog djeteta, sina kojem su dali ime s posebnom emocijom i značenjem.

Par je dobio sina kojem su dali ime Đorđe, u čast Aleksinog pokojnog oca, legendarnog kantautora Đorđa Balaševića.

Aleksa Balašević Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Sretna obitelj već ima četverogodišnju kćer Veru, koja je sada dobila mlađeg brata.

Ponosni otac nije skrivao emocije pa je sretnu vijest podijelio i na društvenim mrežama. Uz fotografiju na kojoj grli liječnika koji je vodio porođaj, Aleksa je uputio dirljivu zahvalu:

Aleksa Balašević na Instagramu - 1 Foto: Instagram

"Ma, što da pričam, ja danas ne znam nikoga tko ti je sličan?", napisao je, dodavši: "Drugi put dočekuješ našu Djecu Neba."

Emotivnom porukom oglasila se i dječakova baka, Olivera Balašević, koja je na Instagramu podijelila fotografiju novorođenčeta.

Olivera i Đorđe Balašević Foto: Nel Pavletic/Pixsell

"Đole se vratio kući... Prizvalo ga je srce jedne ‘provincijalke’, bake koja je za svoj sutrašnji rođendan poželjela najljepši dar koji nebo može poslati. Dobrodošao, mali veliki dječače! Tvoj djed te čuva s one najsjajnije zvijezde, a baka te već čuva u svakom otkucaju srca!"

Olivera Balašević na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Dolazak malog Đorđa tako je donio posebnu simboliku i emociju cijeloj obitelji Balašević, ali i brojnim obožavateljima koji i dalje čuvaju uspomenu na jednog od najvećih kantautora ovih prostora.

Galerija 7 7 7 7 7

