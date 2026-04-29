Anđa Marić doživjela je susret zbog kojeg suze nije mogla zaustaviti: ''Emocije su provalile iz mene''

U toploj i intimnoj atmosferi Vele Luke večer posvećena knjizi Anđe Marić pretvorila se u snažan emotivni susret autorice i publike.

Glazbenica i spisateljica Anđa Marić održala je promociju svoje nove knjige ''Mala knjiga za veliki život'' u Veloj Luci, gdje ju je dočekala iznimno topla i emotivna atmosfera. Susret s publikom pretvorio se u večer ispunjenu snažnim emocijama koje, kako sama priznaje, još uvijek sabire.

Publika ju je, kaže, dočekala otvorena srca, a posebno ju je dirnuo jedan susret koji će dugo pamtiti.

''Evo, napokon sam doživjela i to. Velolučanke su mi toliko otvorile srce da se nisam mogla suzdržati – emocije su jednostavno provalile iz mene i nisam mogla zaustaviti suze. Posebno me dotaknula jedna mama. Kad sam htjela prekinuti zagrljaj, tiho je rekla: 'Ostani još malo.' Rekla sam joj: 'Hvala vam… i meni paše grliti 'mamu', jer već 11 godina nemam svoju.' P. S. Zadnji koncert na koji sam išla s mamom bio je Moby, kojeg je jako voljela – zato njegova muzika u objavi'', napisala je Anđa na Instagramu.

Ova intimna ispovijest dodatno je naglasila duboku povezanost koju autorica ostvaruje sa svojom publikom, a promocija u Veloj Luci pokazala je koliko njezine riječi i iskustva snažno odjekuju među čitateljima.

Anđa Marić - 2

Podsjetimo, Anđa Marić iza sebe već ima bogato književno iskustvo. Ranije je objavila dva romana za djecu – ''Tajna zmajskog mosta'' i ''Afra'' (2014.), nakon čega je uslijedila i knjiga ''Moja revolucija u 365 dana''. Njezina najnovija knjiga nastavlja u istom tonu – osobno, iskreno i inspirativno.

Anđa Marić

