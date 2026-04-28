Donosimo ekskluzivne snimke s koncerta Erosa Ramazzottija u Areni Zagreb!

Jedan od najpoznatijih talijanskih glazbenika, Eros Ramazzotti, još jednom je dokazao zašto već desetljećima puni najveće dvorane diljem svijeta, priredivši spektakularan koncert u zagrebačkoj Areni.
Samo večer ranije, karizmatični pjevač nastupio je pred publikom u Beogradu, a zagrebačka publika dočekala ga je s jednakim oduševljenjem.
Večer su obilježili snažna produkcija, vrhunski glazbenici i emotivna atmosfera. Ramazzotti je publiku proveo kroz presjek svoje bogate karijere, izvodeći bezvremenske hitove koji su obilježili generacije. Poseban dojam ostavila je impresivna scenografija uz moćne svjetlosne efekte i veliki video zid, koji su dodatno naglasili energiju nastupa. Dijelić atmosfere pogledajte i u našem videu.
Turneja ''Una Storia Importante'' započela je u veljači 2026. godine spektakularnim koncertom u pariškoj Accor Areni, a produciraju je i distribuiraju Friends & Partners-Eventim i Radiorama. Nakon Zagreba, Ramazzotti nastavlja svoju glazbenu priču koncertima u Barceloni, Madridu i Lisabonu, potom diljem Italije, kao i u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku.
