Sjećate li se dr. Florijana iz Naše male klinike? Prošle godine našao se u središtu političke polemike

Mnogi se i danas sjećaju dr. Florijana Gavrana iz hit-serije Nove TV, a utjelovio ga je legendarni osječki glumac.

Jedan od likova koji su obilježili kultnu seriju ''Naša mala klinika'' bio je i simpatični fizioterapeut Florijan Gavran.

Tumačio ga je hrvatski glumac Damir Lončar, a njegov specifičan humor i odnos s ostalim likovima ostali su upamćeni kao jedan od zaštitnih znakova serije.

Damir Lončar - 5 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

I dok se serija i danas rado reprizira, mnogi se pitaju – gdje je danas glumac koji je utjelovio Gavrana?

Damir Lončar rođen je 1961. godine u Osijeku, a glumu je diplomirao na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Svoju karijeru započeo je u HNK Osijek, gdje je igrao u brojnim klasičnim predstavama poput Hamleta, Kroćenja goropadnosti i Kaligule, prije nego što je 1994. postao stalni član zagrebačkog kazališta Komedija.

Kazalište je ostalo njegova glavna baza sve do danas, i više od 30 godina kasnije i dalje je aktivan član ansambla Komedije, gdje osim glume često sudjeluje i kao redatelj te suradnik na brojnim projektima.

Damir Lončar - 4 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Iako ga televizijska publika najviše pamti upravo po ulozi Gavrana, Lončar ima bogatu filmografiju. Glumio je u filmovima poput ''Luke'' i ''Ne dao Bog većeg zla'', a na televiziji se pojavljivao u serijama kao što su ''Bitange i princeze'', ''Novine'' i ''Crno-bijeli svijet''.

Zanimljivo je da je i posljednjih godina ostao aktivan pred kamerama – gledali smo ga u novijim projektima poput ''Dnevnika velikog Perice'', ''Nobelovca'' i serije ''Metropolitanci''.

Damir Lončar - 3 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Osim glumačkog rada, Lončar je i višestruko nagrađivan umjetnik. Dobitnik je Nagrade hrvatskog glumišta (među ostalim i 2020. godine), kao i Zlatne arene u Puli za filmsku ulogu, uz niz priznanja na kazališnim festivalima poput Marulovih dana.

Njegove posljednje službene fotografije datiraju iz 2022. godine.

Damir Lončar - 2 Foto: Davorin Visnjic/Pixsell

O njegovom privatnom životu ne zna se puno, ali poznato je da ima suprugu Mirtu.

Osim bogate glumačke karijere, Damir Lončar nedavno se našao i u središtu javnosti zbog angažmana oko zbivanja u zagrebačkom kazalištu Komedija.

Naime, kao dugogodišnji član ansambla, Lončar je prošle godine uputio dopis gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću tražeći poništenje natječaja za ravnatelja kazališta. Protivio se izboru slovenske kandidatkinje Uršule Cetinski, tvrdeći da je njezin program nedovoljno razrađen i neprilagođen ansamblu Komedije.

Galerija 0 0 0 0 0

