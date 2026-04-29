Ostvario mu se veliki san: Naš pjevač pohvalio se susretom s Erosom Ramazzottijem!

Marko Kutlić prisustvovao je koncertu Erosa Ramazzottija u utorak u Areni Zagreb, nakon čega je dobio priliku susresti se s legendom talijanske glazbe.

Jedan od najpoznatijih talijanskih glazbenika, Eros Ramazzotti, održao je impresivan koncert u zagrebačkoj Areni u sklopu svoje velike svjetske turneje "Una storia importante".

Najveća dvorana u Hrvatskoj bila je rasprodana do posljednjeg mjesta u večeri koju su obilježili snažna produkcija, vrhunski glazbenici i emotivna atmosfera. Ramazzotti je publiku proveo kroz presjek svoje bogate karijere, izvodeći bezvremenske hitove koji su obilježili generacije. Poseban dojam ostavila je impresivna scenografija uz moćne svjetlosne efekte i veliki video zid, koji su dodatno naglasili energiju nastupa.

Eros Ramazzotti u Areni Zagreb - 3

Eros Ramazzotti u Areni Zagreb - 4

Eros Ramazzotti u Areni Zagreb - 2

Eros Ramazzotti u Areni Zagreb - 1

U publici se našao i naš pjevač Marko Kutlić, koji je dobio priliku susresti se s talijanskom ikonom.

Fotografija koju je Kutlić objavio na Instagramu otkriva opuštenu atmosferu iza pozornice, gdje su se glazbenici susreli nakon koncerta, a Kutlić je u ruci držao i Ramazzottijev album "Una storia importante", što dodatno govori koliko mu ovaj susret znači.

"Jedna zaista važna priča. Jedinstven si!", napisao je Kutlić u opisu fotografije, ne skrivajući osmijeh na licu.

Isto su primijetili i njegovi pratitelji i poznanici: "Kada snovi postanu stvarnost!", "Super Marko da si bio na koncertu svog omiljenog pjevača", "Odličan Eros! Bilo je čudesno", "Baš sam se nadala da ce te se naći skupa na koncertu", "Čudesan", "Eros legenda" i ost.

Marko Kutlić u Tvornici kulture - 6

Marko Kutlić u Tvornici kulture - 4

Marko Kutlić

Marko Kutlić

Ovaj susret još jednom potvrđuje koliko je Eros Ramazzotti ostavio snažan trag na glazbenoj sceni, ali i koliko inspirira mlađe generacije izvođača, među kojima je i Marko Kutlić.

Snimke s jučerašnjeg koncerta pogledajte OVDJE.

Jedno vrijeme je i Kutlić živio u Italiji, a kako je to izgledalo, pročitajte OVDJE.

