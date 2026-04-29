Miljenik Formule 1 ne odvaja se od novopečene supruge, koja u bikiniju izgleda fenomenalno!

Jedan od najatraktivnijih vozača Formule 1, Charles Leclerc, ovih dana puni baterije daleko od staze i to na sunčanim plažama Miamija.

Poznata zvijezda Formule 1, Charles Leclerc, uhvaćen je u opuštenom izdanju na plaži u Miamiju, gdje je uživao u sunčanom poslijepodnevu u društvu svoje nove supruge Alexandre i bliskih prijatelja.

Par je djelovao potpuno bezbrižno dok su se osvježavali u moru, daleko od užurbanosti trkaćih staza i adrenalina koji obilježava njegovu svakodnevicu.

Alexandra je plijenila pažnju u jednostavnom bikiniju, dok je Leclerc, u ležernom izdanju, pokazao svoju opuštenu stranu. Posebnu pažnju privukao je njihov mali pas, kojeg je Alexandra nježno držala u naručju dok su zajedno ulazili u more.

Podsjetimo, par se vjenčao u ožujku ove godine, a njihove spektakularne snimke s vjenčanja obišle su svijet. Više pogledajte OVDJE.

Njihova ljubavna priča započela je početkom 2023. godine, isprva daleko od očiju javnosti. Prvi put su zajedno viđeni na Tjednu mode u Parizu, no tada nisu javno komentirali svoj odnos. Leclerc je kasnije potvrdio da je u vezi, ali bez otkrivanja identiteta partnerice, dok su vezu službeno potvrdili zajedničkim pojavljivanjem na Wimbledonu iste godine.

Zaruke su objavili u studenom 2025. godine. Leclerc je tada na Instagramu podijelio romantične fotografije na kojima se pojavio i njihov pas Leo.

Prema procjenama stručnjaka, zaručnički prsten koji nosi Alexandra vrijedi najmanje 400.000 funti, dok se Leclercovo bogatstvo procjenjuje na oko 92 milijuna funti, piše Daily Mail.

