Igor Kovač objavio rijetku fotografiju s partnericom: ''Ljubav''

Par koji svoj odnos uglavnom drži podalje od javnosti ovoga je puta podijelio poseban trenutak, na oduševljenje pratitelja.

Glumac Igor Kovač raznježio je pratitelje na društvenim mrežama objavivši rijetku zajedničku fotografiju sa svojom partnericom, glumicom Glorijom Dubelj.

Na fotografiji, snimljenoj u romantičnom okruženju, par pozira zagrljen i nasmijan, a Kovač je uz objavu kratko napisao samo jednu riječ – "Ljubav" te dodao emotikon srca.

Objava je brzo privukla pažnju pratitelja koji su ih zasuli komplimentima i emotikonima srca. Mnogi su u komentarima istaknuli koliko lijepo izgledaju zajedno te im poželjeli mnogo sreće.

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Iako svoj privatni život uglavnom drže podalje od očiju javnosti, povremene zajedničke objave uvijek izazovu interes njihovih obožavatelja. Upravo zato ova fotografija nije prošla nezapaženo.

Igor Kovač Foto: Instagram

Glorija Dubelj jedna je od najpoznatijih domaćih glumica mlađe generacije, dok je Igor Kovač publici poznat po brojnim kazališnim, televizijskim i filmskim ulogama. Njihova ljubavna priča rijetko se nalazi u središtu medijske pažnje, no kada podijele zajednički trenutak, reakcije pratitelja ne izostaju.

Igor Kovač Foto: Instagram

Sudeći prema posljednjoj objavi, par uživa u zajedničkim trenucima, a fotografija je još jednom pokazala koliko su skladan i zaljubljen par.

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