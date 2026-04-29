Olivera Balašević objavila poruku koju joj je poslala snaha: "Samo par sati nakon što je..."

Slavlje se u obitelji Balašević nastavilo iz dana u dan – Aleksa je dobio sina Đorđa, a Olivera je proslavila 67. rođendan, uz emotivnu čestitku snahe

U obitelji Balašević ovih dana vlada posebno raspoloženje i slavlje se niže jedno za drugim.

Naime, Aleksa Balašević, sin Olivere i pokojnog Đorđa Balaševića, dobio je drugo dijete. Njegova supruga Nikolina rodila je dječaka kojem su dali ime Đorđe, u čast legendarnog kantautora.

Već sljedeći dan stigao je novi razlog za slavlje kada je Olivera Balašević proslavila je 67. rođendan.

Tim povodom stizale su joj brojne čestitke, a među prvima joj se obratila snaha Nikolina, čiju je poruku Olivera podijelila javno.

"Olja, pa sretan rođendan! Da se puno, puno smijemo, da još bude puno divnih trenutaka... Da ste nam živi i zdravi i da se još puno zezamo, igramo. Volim vas i ljubimo vas! Jedva čekamo i knjigu", napisala je Nikolina.

Čestitka ju je posebno dirnula pa joj je uzvratila emotivnim odgovorom, dodatno naglasivši bliskost koja vlada u obitelji.

"Moja Nikolina... Anđeo! Samo par sati nakon što je na svijet donijela našeg Đorđa, ona mi šalje rođendansku čestitku i raduje se mojo knjizi. Postoje te neke duše koje su satkane od čiste ljubavi i pažnje, čak i u trenucima kada pomjeraju planine. Hvala ti, mila moja, što si moj najljepši rođendanski dar. Volim te", uzvratila joj je Olivera.

