Olivera Balašević objavila poruku koju joj je poslala snaha: "Samo par sati nakon što je..."

Slavlje se u obitelji Balašević nastavilo iz dana u dan – Aleksa je dobio sina Đorđa, a Olivera je proslavila 67. rođendan, uz emotivnu čestitku snahe
U obitelji Balašević ovih dana vlada posebno raspoloženje i slavlje se niže jedno za drugim.3 vijesti o kojima se priča baš dirljivo Sin Đorđa Balaševića dobio dijete, ponosna baka Olivera otkrila je simbolično ime ''Odluka je bila lagana...'' Tko je mlada Sarajka i nova zvijezda Kumova? S ulogom u seriji ima jednu poveznicu celebrity u usponu Kći našeg pjevača sve češće puni domaće naslovnice: ''Izgledam kao mama, ali karakterno ista tata!''
Naime, Aleksa Balašević, sin Olivere i pokojnog Đorđa Balaševića, dobio je drugo dijete. Njegova supruga Nikolina rodila je dječaka kojem su dali ime Đorđe, u čast legendarnog kantautora.
Već sljedeći dan stigao je novi razlog za slavlje kada je Olivera Balašević proslavila je 67. rođendan.
Pogledaji ovo Celebrity Vlatka Pokos otkrila zanimljivost o Mili Kekinu: "Živjeli smo u istom kvartu i imala sam dojam..."
Tim povodom stizale su joj brojne čestitke, a među prvima joj se obratila snaha Nikolina, čiju je poruku Olivera podijelila javno.
"Olja, pa sretan rođendan! Da se puno, puno smijemo, da još bude puno divnih trenutaka... Da ste nam živi i zdravi i da se još puno zezamo, igramo. Volim vas i ljubimo vas! Jedva čekamo i knjigu", napisala je Nikolina.
Čestitka ju je posebno dirnula pa joj je uzvratila emotivnim odgovorom, dodatno naglasivši bliskost koja vlada u obitelji.
Pogledaji ovo inMagazin Domenica o partneru odvjetniku s kojim je već 15 godina: ''Imam osjećaj da...''
"Moja Nikolina... Anđeo! Samo par sati nakon što je na svijet donijela našeg Đorđa, ona mi šalje rođendansku čestitku i raduje se mojo knjizi. Postoje te neke duše koje su satkane od čiste ljubavi i pažnje, čak i u trenucima kada pomjeraju planine. Hvala ti, mila moja, što si moj najljepši rođendanski dar. Volim te", uzvratila joj je Olivera.
1/47 >> Pogledaji ovu galeriju +42 Nekad i sad Jeste li gledali Rebelde? Nekad su bili tinejdžerski idoli, ali sudbina ih je odvela različitim smjerovima
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ona ima 52 godine? Heidi Klum nizom fotografija u mini badićima izazvala nevjericu
Pogledaji ovo Zanimljivosti Možete li bez greške riješiti ovaj kviz o susjedima kojih se sjećamo s osmijehom?