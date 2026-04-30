U slučaju njegove smrti obitelj Brucea Willisa donijela tešku odluku

Holivudski velikan Bruce Willis i njegova obitelj suočavaju se s jednom od najtežih životnih bitaka, ali iz te borbe dolazi i snažna poruka nade i humanosti.
Otkako mu je postavljena dijagnoza, Willisovi najbliži u potpunosti su se posvetili njegovoj skrbi, ali i podizanju svijesti o ovom teškom neurodegenerativnom stanju.
Njegova supruga Emma Heming Willis u svojoj nedavno objavljenoj knjizi ''Neočekivano putovanje'' (The Unexpected Journey) prvi put otvoreno govori o izazovima s kojima se obitelj suočava iza zatvorenih vrata. Knjiga donosi emotivan, ali i edukativan uvid u svakodnevicu obilježenu brigom, neizvjesnošću i prilagodbom novoj stvarnosti.
Jedan od najpotresnijih trenutaka koje Heming opisuje jest obiteljski sastanak na kojem su, zajedno s Willisovom bivšom suprugom Demi Moore i njegovih pet kćeri, donijeli iznimno tešku, ali hrabru odluku – Bruce Willis će svoj mozak nakon smrti donirati znanstvenicima.
Cilj ove odluke je omogućiti daljnja istraživanja frontotemporalne demencije i pomoći budućim generacijama oboljelih.
Ovaj čin još jednom potvrđuje koliko je obitelj ujedinjena u želji da, unatoč osobnoj tragediji, ostavi pozitivan trag i doprinese boljem razumijevanju bolesti koja mijenja živote. Njihova priča tako nadilazi privatnu borbu i postaje snažna poruka o važnosti solidarnosti, znanosti i nade.
