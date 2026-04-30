U slučaju njegove smrti obitelj Brucea Willisa donijela tešku odluku

Holivudski velikan Bruce Willis i njegova obitelj suočavaju se s jednom od najtežih životnih bitaka, ali iz te borbe dolazi i snažna poruka nade i humanosti.

Obitelj slavnog holivudskog glumca Brucea Willisa već godinama vodi tihu, ali iznimno važnu borbu – onu protiv frontotemporalne demencije, bolesti koja je široj javnosti još uvijek nedovoljno poznata.

Otkako mu je postavljena dijagnoza, Willisovi najbliži u potpunosti su se posvetili njegovoj skrbi, ali i podizanju svijesti o ovom teškom neurodegenerativnom stanju.

Njegova supruga Emma Heming Willis u svojoj nedavno objavljenoj knjizi ''Neočekivano putovanje'' (The Unexpected Journey) prvi put otvoreno govori o izazovima s kojima se obitelj suočava iza zatvorenih vrata. Knjiga donosi emotivan, ali i edukativan uvid u svakodnevicu obilježenu brigom, neizvjesnošću i prilagodbom novoj stvarnosti.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Na vrhuncu slave sve se srušilo: Tragedija koja je zauvijek promijenila svijet rocka

Jedan od najpotresnijih trenutaka koje Heming opisuje jest obiteljski sastanak na kojem su, zajedno s Willisovom bivšom suprugom Demi Moore i njegovih pet kćeri, donijeli iznimno tešku, ali hrabru odluku – Bruce Willis će svoj mozak nakon smrti donirati znanstvenicima.

Cilj ove odluke je omogućiti daljnja istraživanja frontotemporalne demencije i pomoći budućim generacijama oboljelih.

Ovaj čin još jednom potvrđuje koliko je obitelj ujedinjena u želji da, unatoč osobnoj tragediji, ostavi pozitivan trag i doprinese boljem razumijevanju bolesti koja mijenja živote. Njihova priča tako nadilazi privatnu borbu i postaje snažna poruka o važnosti solidarnosti, znanosti i nade.

Pogledaji ovo Celebrity Otac poznate glumice imao tajnu obitelj u Bugarskoj: "Nikada nam nije rekao..."

Nedavno je Bruceova kći podijelila emotivne prizore glumca s unučicom, pogledajte ih OVDJE.

Kako izgleda Bruceova svakodnevica uz bolest, pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Kreću u Beč! Ovako su naše predstavnice na Eurosongu ispraćene od Austrijskog veleposlanstva

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Tko je Breskvica? Prekinula je petogodišnju vezu s osam godina starijim policajcem

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Evo kako se Šuput i Šime zabavljaju kad nisu na putovanju: ''Luda ekipa na domaćem terenu!''