Supruga bolesnog Brucea Willisa podijelila novost usred njegove borbe

Emma Heming Willis obilježila je 71. rođendan svog supruga, legendarnog glumca Brucea Willisa, na poseban i dirljiv način.

Na društvenim mrežama podijelila je njegovu fotografiju te prigodu iskoristila kako bi skrenula pozornost na novu dobrotvornu zakladu koju je osnovala u njihovo ime.

Emma je danas, 19. ožujka, na Instagramu objavila stariju fotografiju nasmiješenog Brucea kako opušteno sjedi uz vodu. Uz objavu je kratko, ali snažno poručila: ''Danas slavimo Bruceov rođendan.''

Osim što je obilježila njegov poseban dan, Emma je rođendan iskoristila i za promicanje rada novoosnovane Zaklade Emme i Brucea Willisa. Riječ je o inicijativi usmjerenoj na podizanje svijesti o frontotemporalnoj demenciji (FTD), bolesti koja je glumcu dijagnosticirana 2022. godine.

''Ovo iskustvo s frontotemporalnom demencijom otvorilo mi je oči za stvarnost s kojom se suočavaju brojne obitelji'', napisala je Emma.

''Potaknulo me da osnujem Zakladu Emme i Brucea Willisa kako bih podizala svijest o FTD-u, poduprla istraživanja i pružila podršku njegovateljima koji se svakodnevno nose s velikim teretom.''

U emotivnoj poruci obratila se i brojnim obožavateljima slavnog glumca, pozvavši ih da njegov rođendan obilježe gestom dobrote.

''Ako danas želite odati počast Bruceu, razmislite o tome da podržite zakladu ili neku drugu organizaciju koja se bavi ovim područjem, ili se jednostavno javite nekom njegovatelju – i mala gesta može značiti jako puno'', poručila je.

Bruce Willis, koji je s bivšom suprugom Demi Moore dobio kćeri Rumer (37), Scout (34) i Tallulah (32), s Emmom ima i dvije kćeri – Mabel (13) i Evelyn (11). Par se vjenčao 2009. godine, a Emma je početkom ožujka najavila osnivanje zaklade koju je službeno pokrenula 12. ožujka na dobrotvornoj večeri ''Hope Rising'', u organizaciji Udruge za frontotemporalnu degeneraciju.

Ova dirljiva rođendanska objava još jednom je podsjetila na važnost podrške obiteljima koje se suočavaju s teškim dijagnozama, ali i na snagu zajedništva i empatije.

