Najzgodnija hrvatska nogometašica zablistala u večernjem izlasku u New Yorku: ''Zgodnica!''

Ana Maria Marković na društvenim se mrežema pohvalila fotkama iz izlaska, a njezini je fanovi ne prestaju hvaliti.

Hrvatska nogometna reprezentativka i jedna od najljepših nogometašica svijeta, Ana Maria Marković, još jednom je pokazala da jednako plijeni pažnju i izvan terena.

Uživala je u noćnom izlasku u New Yorku, a fotografije koje je podijelila na društvenim mrežama brzo su privukle brojne reakcije. U elegantnoj kombinaciji tamnocrvenog topa i crnih hlača istaknula je svoju vitku liniju i besprijekoran stil, dok je cijeli look zaokružila efektnim čizmama i torbicom.

''Ženski izlazak'', napisala je kratko uz fotke.

Pogledaji ovo Celebrity Priča o odlasku Tatjane Jurić s radija dobila je svoj nastavak: ''Izvolite odgovor''

Pozirala je u modernom ambijentu restorana, ali i na terasi s pogledom na New York, gdje je dodatno naglasila glamuroznu atmosferu izlaska. Njezin osmijeh i samopouzdanje ponovno su osvojili pratitelje, koji joj redovito u komentarima dijele komplimente.

''A uuu'', ''Volim te ljepotice'', ''Zgodnica'', ''Princeza'', ''Jako si lijepa'', dio je komentara s Instagrama.

Ova objava još jednom potvrđuje koliko se dobro snašla u novoj životnoj i profesionalnoj fazi. Danas je zvijezda američkog kluba Brooklyn FC, gdje nakon velikog karijernog zaokreta sve više dolazi do izražaja.

Inače, Lijepa Ana Maria rođena je u Zürichu 1999. godine, a njezini korijeni sežu na ove prostore zbog roditelja.

Upravo ta povezanost s Hrvatskom imala je važnu ulogu u njezinoj odluci da nastupa za hrvatsku reprezentaciju.

Popularna je i na Instagramu, gdje je prati više od 2.8 milijuna pratitielja.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Izgubio 80 kila! Mladić iz kontroverznog srpskog realityja pohvalio se velikom transformacijom

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Fatalan pad koji je svijet ostavio bez jedne od najljepših glumica na svijetu

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li da Lana Jurčević ima i krsno ime? Iznenadit ćete se kad vidite koje!