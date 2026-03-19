Priča o odlasku Tatjane Jurić s radija dobila je svoj nastavak: ''Izvolite odgovor''

Tatjana Jurić na društvenim je mrežama podijelila neočekivane detalje odlaska s radija nakon 15 godina.
Voditeljica Tatjana Jurić nedavno je šokirala svoje obožavatelje vijestima kako nakon 15 godina odlazi s radija, a sada je sve dobilo i epilog.
Naime, njezina sad već bivša radijska ekipa na Instagramu se na cijelu situaciju osvrnula kroz šaljivi meme s Leonardom DiCaprijem, uz pitanje ''Zašto je Tatjana otišla?'', no ta je objava obrisana s njihova službena profila nakon što im je voditeljica ispod ostavila svoj komentar.
Tatjana Jurić na Instagramu
Ipak, Tatjana je objavu podijelila i na svom Instagramu te poručila:
"Objava na koju se referiram je obrisana, ali kod mene brisanja nema."
Tatjana Jurić na Instagramu
A zatim je istu objavu koju je ostavila pod obrisanim postom sa spomenutog radija podijelila i kod sebe na društvenoj mreži.
''Tatjana je otišla jer su se okolnosti rada za mene na bravu promijenile. Bravo danas gradi neku drugu priču i u toj priči, rečeno mi je, voditeljstvo poput moga više ne trebaju, dapače, sve ono što su me veterani radijskog posla kroz godine učili, više ne valja. I to je u redu. Svatko upravlja svojim brendom, medijski brendovi imaju veću slobodu eksperimentirati sa svojim projektom, personalni brendovi taj luksuz nemaju. Za personalne su brendove autentičnost, dosljednost i zakonitost struke jedini prihvatljiv motiv u poslu. Novi sustav rada za mene je značio manje kontakta sa slušateljima i gotovo potpunu izostanak obrade tema koje smatram da su nužne u medijskom prostoru. Oni žele manje, tiše, kraće. Ja nisam žena, a ni profesionalac, za manje, tiše, kraće'', napisala je.
Tatjana Jurić
''Kad ti nakon 15 godina rada poruče da više ne valjaš, zahvališ se na svemu. Zahvaljivala sam se i u životu, kamoli u poslu. Bez kalkulacije, s puno ljubavi i iza zatvorenih vrata. Moja je velika prednost i u tome što nikada nisam bila željna ni svoga lika na ekranu, ni same sebe u eteru. Vodi me čista ljubav prema poslu. Bravu želim sreću u daljnjem radu, iznimno cijenim vrijeme provedeno ovdje i znate što, ova je objava, pa makar i kao dobra za*ebancija, ustinu bila nekorektna. Sve ovo, trebalo je ostati među nama, profesionalno do kraja'', dodala je.
''Pitali ste. Izvolite odgovor. U mom stilu, onom koji vam odjednom više nije odgovarao'', zaključila je.
