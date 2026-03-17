Tko je ljepotica uz koju se smirio ovaj ljepotan? Prije nje povezivali su ga s brojnim damama

Godinama je bio na glasu kao veliki zavodnik, no danas uživa u stabilnoj vezi daleko od očiju javnosti. Njegova partnerica nije dio svijeta slavnih i poznatih, ali iza sebe ima zanimljivu i uspješnu priču.

Kolumbijski pjevač Maluma godinama slovi za jednog od najvećih zavodnika svjetske glazbene scene, a njegov ljubavni život često je punio naslovnice. Tijekom godina povezivalo ga se s brojnim ljepoticama, među kojima su Anitta, Winnie Harlow pa čak i Kim Kardashian.

Ipak, posljednjih godina skrasio se uz Susanu Gómez, s kojom je izgradio stabilnu i mirnu ljubavnu priču, daleko od očiju javnosti.

Maluma Foto: Instagram

Susana nije dio svijeta slavnih i poznatih, ali iza sebe ima zavidnu karijeru. Riječ je o uspješnoj arhitektici i dizajnerici interijera iz Kolumbije, koja je svoje ime izgradila kroz kreativne projekte, piše People.

Maluma, Susana Gomez Foto: Profimedia

Godine 2023. dodatno je proširila svoj rad pokretanjem brenda nakita Sileo Timeless Jewelry, koji vodi sa sestrom Julianom. Njihov nakit izrađuje se ručno u Medellínu, a koriste se dragim i poludragim kamenjem poput dijamanata, kolumbijskih smaragda i rubina.

Maluma, Susana Gomez Foto: Profimedia

Da su zajedno potvrdili su prije pet godina, a dijele i snažnu povezanost s rodnim gradom Medellínom, na koji su iznimno ponosni. Iako često putuju zbog poslovnih obaveza, slobodno vrijeme najradije provode upravo ondje, okruženi obitelji i prijateljima.

Maluma, Susana Gomez Foto: Instagram

Njihova ljubavna priča dobila je posebno poglavlje dolaskom kćeri Paris Londoño Gómez, koja je rođena u ožujku 2024. godine. Pjevač je sretnu vijest podijelio na društvenim mrežama uz dirljive riječi.

''Susana… ljubavi, hvala ti što si mi ispunila najveći san da postanem otac. Taj trenutak nikada neću zaboraviti'', napisao je uz fotografije novorođenčeta.

Dolaskom kćeri Maluma je pokazao i svoju nježniju, obiteljsku stranu, a čini se da je upravo Susana osoba s kojom je pronašao mir, daleko od imidža zavodnika koji ga je godinama pratio.

