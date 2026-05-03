Pojavio se nakon dugo vremena! Miljenik domaće publike privukao pažnju u rijetkom izlasku

Zoran Pribičević snimljen je na premijeri filma "Ovce detektivi", u čijoj hrvatskoj sinkronizaciji možemo čuti i njegovu kćer Elenu.

U kinokompleksu Cinestar u sklopu jednog zagrebačkog trgovačkog centra održana je premijera filma "Ovce detektivi", koji prati stado ovaca koje pokušava pronaći ubojicu svog pastira. Film je sinkroniziran na hrvatski, a glas u filmu daje i Elena Pribičević, kći Zorana Pribičevića.

Naš glumac, kojeg nemamo prilike često viđati u javnosti, zajedno sa suprugom Alemkom i sinom Dinom podržao je Elenu na premijeri, a mnogi će ga se i danas sjetiti po ulogama u nekima od najpoznatijih hrvatskih serija. Iako se posljednjih godina rjeđe pojavljuje u medijima, njegova karijera nije stala – dapače, razvija se u nešto drugačijem smjeru.

Galerija 25 25 25 25 25

Zoran Pribičević - 2 Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Zoran Pribičević - 1 Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Glumac rođen 1983. u Zagrebu diplomirao je na Akademiji dramske umjetnosti, a upravo mu je uloga Danijela u seriji "Zabranjena ljubav" otvorila vrata popularnosti i učinila ga miljenikom publike. Nakon tog velikog televizijskog uspjeha nastavio je graditi karijeru kroz brojne domaće projekte, među kojima se ističe "Larin izbor", gdje je tumačio ulogu Doriana.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Glas koji je obilježio 90-e završio je tragično: Način na koji je pronađen i danas ledi krv

No, Pribičević se nije zadržao samo na televiziji. Godinama je aktivan i u kazalištu, gdje je ostvario niz zapaženih uloga, a jedno vrijeme bio je i umjetnički ravnatelj Kerekesh teatra. Osim glume, okušao se i u režiji te sinkronizaciji. Mnogi roditelji prepoznat će njegov glas po filmovima poput "Vrlo zapetljana priča", "Coco i velika tajna", "Kako je Gru postao dobar" i "Ekipa za 6", ali i serijama kao što su "Violetta", "Sofija Prva", "Doktorica Pliško" i "Svemoguća Kim".

Zoran Pribičević - 3 Foto: YouTube Screenshot

Zoran Pribičević - 2 Foto: YouTube Screenshot

Zoran Pribičević - 6 Foto: Cropix

U novije vrijeme sve više radi i na međunarodnim projektima. Pojavio se, primjerice, u britanskoj seriji "The Good Ship Murder", čime je zakoračio i na inozemno tržište. Nedavno je tumačio glavnu ulogu u hrvatskom kratkometražnom filmu "Utrka života", koji se prikazivao i na američkom teritoriju.

Zoran Pribičević - 1 Foto: Cropix

Zoran Pribičević - 7 Foto: Cropix

Zoran Pribičević Foto: The Good Ship Murder/PR

Privatno je posvećen obitelji, a često ističe kako mu je očinstvo promijenilo prioritete, a upravo inspiriran svojom djecom pokrenuo je aplikaciju Pričalica, koja nudi stotine dječjih priča kako bi roditeljima olakšali uspavljivanje djece.

Iako više nije svakodnevno na naslovnicama, Zoran Pribičević ostaje jedno od poznatih lica domaće glumačke scene – dokaz da karijera može trajati i bez stalne medijske buke.

Zoran Pribičević Foto: In Magazin

In Magazin: Zoran Pribičević Foto: In Magazin

Nedavni razgovor za IN magazin pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Novo putovanje! Jadranka iz Kumova otkrila gdje je pobjegla za produženi vikend

Pogledaji ovo Zanimljivosti Koliko danas zarađuju zvijezde Prijatelja? Ova cifra nadmašuje sva očekivanja