Gledali smo ga u Zlatnim dvorima, a nakon ove uloge okušao se u sasvim drugom području!

Jedan od omiljenih televizijskih parova domaće publike danas živi posve drugačijim životima, a priča o Matku Knešaureku posebno iznenađuje.

Serija ''Zlatni dvori'' bila je jedna od najuspješnijih domaćih sapunica, a popularnim je učinila dva mlada lica glumačke scene, Katarinu Baban i Matka Knešaureka koji su utjelovili glavne likove Anu Galović i Petra Begovca.

Dok je Katarina danas jedno od najpoznatijih glumačkih lica, a donedavno smo ju gledali u seriji ''U dobru i zlu'', Matko se povukao od svjetla reflektora.

Matko Knešaurek rođen je 4. siječnja 1986. u Zagrebu. Završio je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu te osnovnu i srednju glazbenu školu, smjer gitara. Diplomirao je glumu i lutkarstvo na Umjetničkoj akademiji u Osijeku 2009. godine. ​

Širu prepoznatljivost stekao je glavnom ulogom u seriji "Ruža vjetrova" (2011.–2013.), gdje je tumačio lik Marka Odaka. Godine 2016. dobio je glavnu ulogu u seriji "Zlatni dvori", gdje je utjelovio Petra Begovca, mladog bogataša koji se zaljubljuje u seosku djevojku Anu, koju glumi Katarina Baban. Osim televizijskih uloga, Knešaurek je nastupao u brojnim kazališnim predstavama i sinkronizirao animirane likove.

Iako se i danas povremeno bavi glumom, Knešaurek se 2023. godine odlučio okušati u nečem novom. Naime, pridružio se Informativnom programu HRT-a kao novinar, istaknuvši da mu je supruga Anica pronašla oglas za posao. Naglasio je interes za istraživačko novinarstvo i kulturu, izražavajući želju za radom ispred kamera. Radi li još uvijek na toj poziciji, nije poznato.

Inače, Matko je u braku s Anicom Kolar, s kojom se zaručio 2011. godine. Vjenčali su se 2015. godine i zajedno imaju dvoje djece: kćer Taliu, rođenu 15. siječnja 2016., i sina, rođenog u ožujku 2020. godine. ​

2018. godine natjecao se i u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''.

U opisu na službenom Instagram profilu piše mu da je glumac i lutkar, a prošle godine s kolegicom Katarinom Baban pokrenuo je i vlastito kazalište. Više čitajte OVDJE.

