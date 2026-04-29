Na vrhuncu slave zatekla je javnost neočekivanom odlukom, od tada se sve promijenilo

Julianna Margulies izgradila je impresivnu karijeru obilježenu kultnim serijama "Hitna služba" i "Dobra žena" te postala jedna od najutjecajnijih televizijskih glumica svoje generacije.

Jedna od najpoznatijih serija devedesetih svakako jest "Hitna služba". Dugogodišnji televizijski projekt prema kojem su kasnije nastale druge serije kao što su "Uvod u anatomiju", "Pittsburška bolnica" i "Hitna Chicago", svakog tjedna je pratio privatne i poslovne živote liječnika i medicinskog osoblja u čikaškoj bolnici, među kojima je bila i medicinska sestra Carol Hathaway, koju je tumačila Julianna Margulies.

Margulies je jedno od onih imena koje je nemoguće odvojiti od zlatnog doba televizije. Glumica koja je obilježila devedesete, ali i kasnije godine, uspjela je izgraditi karijeru kakvu rijetki imaju – dvjema kultnim serijama koje su redefinirale ženske likove na malim ekranima.

Rođena 1966. u New Yorku, Julianna je odrasla u umjetničkoj obitelji – majka joj je bila balerina, a otac pisac i oglašivač. Djetinjstvo joj nije bilo tipično – često se selila zbog posla roditelja, što je kasnije i sama opisala kao kaotično, ali formativno iskustvo.

Glumu je studirala na Sarah Lawrence Collegeu, a prve korake napravila je početkom 90-ih s manjim televizijskim i filmskim ulogama.

Pravi proboj dogodio se 1994. godine kada je dobila ulogu medicinske sestre Carol Hathaway u seriji "Hitna služba" (ER). Zanimljivo, njezin lik trebao je umrijeti već u prvoj epizodi, no reakcije publike bile su toliko snažne da su producenti promijenili scenarij i zadržali je kao stalni lik.

Serija "Hitna služba" bila je revolucionarna za svoje vrijeme – donijela je realističan prikaz bolničkog života, brzu montažu i snažne, kompleksne likove, čime je postavila standarde za moderne medicinske drame. Postala je globalni fenomen i lansirala karijere brojnih glumaca, uključujući i Georgea Clooneyja.

Margulies je u toj ulozi osvojila Emmy i niz drugih nagrada te postala jedno od zaštitnih lica televizije devedesetih.

Nakon šest sezona, 2000. godine, odlučila je napustiti set, i to u trenutku kada joj je ponuđen unosan ugovor za nastavak snimanja. Odluka je bila osobna i profesionalna: željela se vratiti kazalištu, izbjeći ponavljanje i sačuvati kvalitetu lika Carol Hathaway.

Kasnije je priznala da joj je to bila jedna od najtežih odluka u karijeri.

Nakon odlaska iz "Hitne službe" Margulies je radila na filmu, kazalištu i manjim TV projektima, no novi veliki trenutak dolazi 2009. godine s pravnom dramom "Dobra žena".

U ulozi Alicije Florrick – žene političara upletenog u skandal koja ponovno gradi karijeru – pokazala je potpuno novu dimenziju glume. Za tu ulogu osvojila je dva Emmyja i Zlatni globus te ponovno postala jedna od najcjenjenijih TV glumica.

Lik Alicije često se navodi kao jedan od najvažnijih ženskih likova moderne televizije – snažan, kompleksan i realan.

Iako je "Dobra žena" bila veliki hit, seriju su pratili i navodni sukobi iza kulisa. Najviše se govorilo o lošem odnosu između Margulies i kolegice Archie Panjabi, s kojom u kasnijim sezonama gotovo da nije dijelila scene. Iako nijedna nije otvoreno potvrdila sukob, mediji su godinama nagađali o napetostima koje su obilježile snimanje serije.

Margulies nikada nije bila "glumica jedne uloge". Nakon "Hitne službe" i paralelno s drugim projektima, glumila je u filmovima "Ukleti brod" i "Zmije u avionu", kao i u serijama "Sopranosi", "The Morning Show" i "Milijarde". Istovremeno je ostala vjerna kazalištu, što je i bio jedan od razloga zašto je napustila "Hitnu službu".

Od 2007. godine u braku je s odvjetnikom Keithom Lieberthalom, s kojim ima sina. Za razliku od mnogih kolega, svoj privatni život drži relativno diskretnim i rijetko ga izlaže javnosti.

Danas je Julianna Margulies i dalje aktivna u industriji, pojavljuje se u prestižnim serijama i projektima, ali pažljivo bira uloge.

I dalje je sinonim za kvalitetnu televiziju, a njezine dvije najpoznatije uloge – Carol Hathaway i Alicia Florrick – smatraju se među najboljima u povijesti TV-a.

