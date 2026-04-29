Postao je TV legenda, ali jedan detalj iz privatnog života i danas izaziva kontroverze

Komičar Jerry Seinfeld je izgradio impresivnu karijeru obilježenu uspjehom, ali i brojnim privatnim i javnim kontroverzama.

Jerry Seinfeld danas je jedno od najpoznatijih imena u svijetu komedije, ali njegov put do vrha bio je sve samo ne trenutan. Iza imena koje je obilježilo televiziju krije se priča o upornosti, genijalnoj ideji – ali i brojnim kontroverzama koje su ga pratile kroz život.

Rođen 1954. u Brooklynu, Seinfeld je odrastao u židovskoj obitelji na Long Islandu. Već kao tinejdžer pokazivao je interes za humor, inspiriran komičarima koje je gledao na televiziji.

Nakon studija komunikacija i kazališta, odlučio je okušati sreću u stand-up komediji – iako njegovi prvi nastupi nisu bili uspješni. Ipak, nije odustajao, a upornost mu se ubrzo isplatila.

Tijekom 80-ih Seinfeld postaje sve prepoznatljiviji na stand-up sceni, a ključni trenutak bio je nastup u emisiji "The Tonight Show". To mu je otvorilo vrata televizije i omogućilo mu prve glumačke i scenarističke prilike.

Pravi globalni uspjeh dolazi krajem 80-ih kada, zajedno s Larryjem Davidom, razvija ideju za seriju "Seinfeld". Koncept je bio neobičan za to vrijeme – "serija o ničemu", fokusirana na svakodnevne situacije i sitnice iz života. Serija je ubrzo postala fenomen i jedna od najutjecajnijih sitcoma u povijesti televizije, redefinirajući humor i način pripovijedanja na malim ekranima.

U 90-ima Seinfeld se našao u središtu medijske pažnje zbog veze sa Shoshannom Lonstein. Problem? Ona je u trenutku kada su se upoznali imala 17 godina, dok je on bio u kasnim tridesetima. Iako je veza bila legalna, izazvala je veliku kontroverzu i otvorila rasprave o razlici u godinama, a Seinfeld je tada bio često kritiziran u javnosti.

Kasnije se oženio Jessicom Sklar (danas Jessica Seinfeld), no ni taj odnos nije prošao bez kontroverzi. Naime, zaveo ju je dok je bila u braku sa svojim prvim suprugom, što je izazvalo negativne reakcije i medijske napise.

Unatoč tome, par je opstao i danas su u braku više od dva desetljeća te imaju troje djece.

Iako je nakon završetka serije mogao mirno uživati u bogatstvu i slavi, Seinfeld je nastavio raditi. Posvetio se stand-upu, a pokrenuo je i uspješan projekt "Comedians in Cars Getting Coffee", gdje u opuštenom formatu razgovara s drugim komičarima.

Poznat je i po ljubavi prema automobilima, o kojoj često govori – čak je priznao da je skupljanje automobila njegova ovisnost.

Tijekom godina Seinfeld je više puta izazvao reakcije javnosti svojim izjavama. Kritiziran je zbog komentara o političkoj korektnosti, mlađim generacijama i promjenama u humoru. Neki su ga optužili da je izvan vremena, dok drugi smatraju da samo otvoreno govori ono što mnogi misle.

Danas 71-godišnji komičar vodi relativno povučen obiteljski život, i dalje nastupa te razvija nove projekte.

Nedavno je viđen sa sinom u opuštenom izdanju, što je još jednom pokazalo da, unatoč slavi i bogatstvu, i dalje uživa u jednostavnim stvarima.

