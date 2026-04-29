Mladi glazbenik iz Dubrovnika ima velike ciljeve i snove: ''Čim se javno izlažeš, kritika će uvijek biti''

Glazbeni putovi rijetko su jednostavni, a iza svakog mladog izvođača stoje godine rada, odricanja i traženja vlastitog izraza. Josip Bačić jedan je od onih koji svoj put gradi strpljivo, korak po korak, oslanjajući se na autentičnost i jasnu viziju onoga što želi postići.

Put prema glazbenoj karijeri često je ispunjen traženjem vlastitog izraza, ali i hrabrošću da se napravi prvi ozbiljan korak. Upravo takav razvojni put prošao je i mladi glazbenik Josip Bačić, koji danas sve jasnije definira svoj identitet na sceni.

Svoje prve glazbene korake napravio je kroz radionice, zborove i glazbenu školu, gdje je još kao dijete otkrio koliko ga glazba privlači.

''Moj glazbeni put krenuo je kroz razne glazbene radionice i zborove te glazbenu školu. Iako sam još bio dijete i nisam mogao znati kuda će me taj put odvesti, u sebi sam nosio veliku želju da postanem pjevač. Glazba me oduvijek pratila i bila sastavni dio mog života. Kako sam odrastao ta je ljubav postajala sve veća i odlučio sam se izaći iz moje comfort zone i raditi na ostvarenju svojih snova. Rekao bih da je za mene prekretnica bila objava moje prve pjesme ‘Boli’ jer mi je trebalo puno hrabrosti za odvažiti se na taj korak. Dosta su me oblikovali ljudi koje sam upoznao tim putem, koji su od prvog dana vjerovali u mene i podržavali me. Naučio sam koliko je važno biti svoj, a svaki sat proveden u studiju pomogao mi je u pronalaženju svog zvuka. Upravo su me ta želja, rad i upornost najviše oblikovali'', govori nam.

Iako mnogi izvođači pamte točan trenutak kada su odlučili krenuti ozbiljnije, kod njega je ta odluka rasla postupno kroz godine.

''Iskreno, mislim da nije bilo jednog konkretnog trenutka, već sam tu želju nosio u sebi još od malih nogu. Najdraža igra kroz djetinjstvo mi je bila raditi koncerte doma i uvijek sam zamišljao kako bi bilo kul imati svoje pjesme. Kako sam odrastao, prolazio kroz različite situacije, taj san je postajao sve veći'', priča.

Ulazak na glazbenu scenu donio je i prve izazove, posebno u okruženju koje obiluje talentiranim izvođačima

''Ni jedan početak nije lagan, pa tako ni moj. Za sve treba vremena, strpljenja, puno rada i truda. Naša glazbena scena ima izvrsne izvođače, ali važno je ne uspoređivati se, pogotovo na početku. Treba vjerovati u sebe. Rekao bih da mi je jedan od najvećih izazova bio pronaći prave ljude, odnosno ekipu koja stvarno razumije moje ideje i mene generalno. Ja i dalje učim svaki dan nešto novo i to je najljepši dio svega ovoga''.

Josip Bačić Foto: Matea Smolčić Senčar

Na vlastite početke danas gleda s odmakom, ali bez želje za promjenama.

''Iskreno, ništa ne bih mijenjao. Vjerujem da se sve događa s nekim razlogom, a iz svake greške koju sam napravio, nešto sam naučio. Naravno da na neke stvari u ovom trenutku gledam možda malo drugačije, i bolje bih ih izveo, ali mislim da je to skroz normalno. Znam da sam od samog početka bio iskren prema sebi, nisam pristajao na stvari iza kojih ne mogu stati, na što sam iznimno ponosan''.

U vremenu brzih promjena i trendova, naglašava koliko mu je važno zadržati autentičnost.

''Biti svoj mi je jedna od najvažnijih stvari, a vjerujem da publika to prepoznaje.

Trendovi su uvijek tu, često i brzo se mijenjaju, treba učiti iz njih, ali ne želim da me definiraju. Cilj mi je stvoriti nešto svoje i drugačije''.

Inspiraciju pronalazi u velikim svjetskim imenima, čiji ga pristup glazbi dodatno motivira.

Josip Bačić Foto: Matea Smolčić Senčar

''Ariana Grande i Shawn Mendes najdraži su mi pjevači i velika su mi inspiracija. Imao sam priliku otići na njihove nastupe i fascinantan mi je način na koji se povezuju s publikom. Njihov pristup glazbi, energija i emocija su nešto čemu i ja sam težim. Motivirali su me da moje pjesme ne budu samo ‘za slušanje’, već da svaka priča svoju priču i da se u njima ljudi mogu pronaći''.

Svjestan je i činjenice da javni posao nosi i određenu razinu kritike, s kojom se svakodnevno suočava.

''Čim se javno izlažeš, kritika će uvijek biti. Nažalost, ali tako je… jednostavno je nemoguće svidjeti se svima. Trudim se ne zamarati s time i slijediti svoje srce i snove. Ali, poštujem konstruktivne kritike jer mogu pomoći da napredujem. Radim na sebi, idem na satove pjevanja i stvarno se želim usavršavati kao glazbenik. Jako sam zahvalan na publici bez koje ništa ne bi imalo smisla i baš zato mi je cilj da svaka moja nova pjesma bude bolja i da se vidi napredak''.

Josip Bačić Foto: Matea Smolčić Senčar

Uz profesionalni razvoj, važnu ulogu ima i privatni život, koji mu daje stabilnost.

''Balans mi je jako važan, pogotovo zbog mentalnog zdravlja. Iako sam u fazi gdje mi je karijera na prvom mjestu i fokus mi je na ostvarenju mojih snova, moj ‘mali krug velikih ljudi’ mi je iznimno bitan. Svaki trenutak s njima daje mi dodatnu snagu da budem bolja verzija sebe''.

Na dosadašnjem putu već je izvukao važne zaključke koji ga vode dalje.

''Kao najveći uspjeh do sada bih izdvojio to što sam ostao vjeran sebi i što se nisam obazirao kada su mi govorili ‘to nije za tebe’, ‘ti to ne možeš’ i slično. Upravo zato što sam slušao svoje srce, ostvario sam puno divnih projekata i suradnji na kojima sam jako zahvalan''.

Najveća lekcija je da stvari često neće ići onako kako si ti zacrtaš i planiraš, potrebno je puno strpljenja i rada, ali sve se na kraju isplati i dođe na svoje.

Iako ne želi previše planirati unaprijed, jasno je u kojem smjeru želi ići.

Josip Bačić Foto: Matea Smolčić Senčar

''Trudim se ne živjeti u budućnosti i maksimalno uživati u svakom trenutku. Svako novo iskustvo nosi neki novi osjećaj i to je nešto predivno. Ali, lagao bih kada bih rekao da nemam velike ciljeve i snove. Volio bih za pet godina biti ostvaren izvođač, imati iza sebe puno pjesama na koje sam ponosan i imati nastupe na velikim pozornicama. Isto tako, jako me veseli ideja o suradnjama s izvođačima koje iznimno cijenim i slušam. Ali, najviše od svega se nadam da će publika u mojim pjesmama pronaći sebe i nešto svoje te da ćemo zajedno graditi ovu priču'', zaključio je.