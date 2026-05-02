Svi gledaju novu fotografiju princeze Charlotte: Mnogi ne mogu skinuti pogled s jedne stvari

Kraljevska obitelj objavila je novu fotografiju princeze Charlotte povodom njezinog 11. rođendana.

Princeza Charlotte proslavila je svoj 11. rođendan, a tim je povodom objavljena nova fotografija koja je oduševila kraljevske obožavatelje diljem svijeta.

Portret, podijeljen na službenim društvenim mrežama princa i princeze od Walesa, pruža rijedak uvid u svakodnevicu mlade princeze. Na fotografiji Charlotte pozira nasmijana, odjevena u prugasti crno-crveni džemper i traperice, okružena prirodom – motiv koji odražava njezinu veliku ljubav prema boravku na otvorenom. Fotografiju je snimio obiteljski fotograf Matt Porteous tijekom uskrsnog odmora u Cornwallu.

Mnogi su primijetili kako Charlotte sve više nalikuje svom ocu, princu Williamu, dok njezina duga, raspuštena kosa podsjeća na onu njezine majke Kate, koja je posljednjih godina često bila autorica dječjih rođendanskih portreta. Upravo ta kombinacija roditeljskih crta dodatno je privukla pažnju javnosti.

Osim nove fotografije, kraljevska obitelj nedavno je podijelila i toplu obiteljsku uspomenu povodom 15. godišnjice braka princa Williama i Kate, na kojoj Charlotte pozira s majkom i bratom Louisom, uživajući u suncu tijekom boravka u Cornwallu.

Treća u redu za britansko prijestolje, Charlotte je već sada jedna od najomiljenijih članica kraljevske obitelji. Zahvaljujući promjeni pravila o nasljeđivanju iz 2013. godine, postala je prva britanska princeza koja ima prednost pred mlađim bratom u liniji nasljeđivanja.

Iako vodi uglavnom miran i zaštićen život, Charlotte je već osvojila simpatije javnosti svojim držanjem i samopouzdanjem na javnim događanjima. Poznata je i po tome što često preuzima „glavnu riječ” među braćom, a njezina energična i neovisna osobnost ne prolazi nezapaženo.

Izvan kraljevskih dužnosti, ova 11-godišnjakinja uživa u plesu, osobito baletu, sluša Taylor Swift i izrađuje narukvice prijateljstva, poput one koju je poklonila ocu s natpisom "papa".

Njezino posljednje javno pojavljivanje bilo je na Uskrs, kada je s majkom Catherine privukla pažnju usklađenim modnim kombinacijama i nježnim gestama, poput držanja za ruke.

S novim rođendanskim portretom, princeza Charlotte još jednom je pokazala zašto je jedna od najdražih mladih članica kraljevske obitelji – prirodna, nasmijana i već sada vrlo svoja.

