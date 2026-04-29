Sjećate se Kristijana iz Stelle? Danas ga uopće ne viđamo u javnosti

Iako ga mnogi pamte po ulogama u popularnim domaćim serijama, Ivan Glowatzky danas živi i radi daleko od očiju javnosti, posvećen onome što mu je oduvijek bilo najvažnije – kazalištu.

Ovaj Čakovčanin rođen 11. srpnja 1976., diplomirao je glumu na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti, svoju je karijeru gradio tiho, ali iznimno uspješno. Publika ga je zavoljela kroz serije poput "Luda kuća", "Bitange i princeze" i "Stella", no posljednjih godina sve se rjeđe pojavljuje na televiziji.

Jedno od njegovih rijetkih televizijskih pojavljivanja u posljednje vrijeme imao je u seriji "U dobru i zlu" gdje je tumačio ulogu Frane.

Razlog je jednostavan – Glowatzky se vratio svojoj prvoj ljubavi. Danas je član ansambla Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija, gdje briljira u brojnim predstavama i mjuziklima, među kojima se posebno ističe "Radio Dubrava".

Pogledaji ovo Zanimljivosti Bila je perspektivna regionalna zvijezda, a onda se posvetila Bogu i životu u samostanu

Osim glumačkih angažmana na pozornici, mnogi možda ne znaju da je upravo njegov glas iza nekih omiljenih animiranih likova. Sinkronizirao je, između ostalih, Zvijer u "Ljepotici i zvijeri" te princa Naveena u "Princezi i žapcu", čime je ostavio trag i među mlađom publikom.

Unatoč bogatoj karijeri, Glowatzky privatni život drži podalje od javnosti. Oženjen je za vlasnicu frizerskog salona 'Etra' Petru Granić Glowatzky i otac sina Viktora, no rijetko govori o obitelji, izbjegava društvene mreže i gotovo se ne pojavljuje na javnim događanjima. Jedan od njegovih rijetkih izlazaka bio je na premijeri predstave "Smrveni i Smlavi" u Gradskom kazalištu Trešnja 2025. godine.

U vremenu kada su društvene mreže i medijska prisutnost gotovo neizbježni, Ivan Glowatzky dokaz je da se uspješna karijera može graditi i bez konstantne izloženosti – talentom, radom i jasnim prioritetima.

Koja vam je uloga bila najbolja? Prisjetite se svih likova Ecije Ojdanić na Novoj TV OVDJE.

Kako danas izgleda Štef iz "Čiste ljubavi", pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Uživa u luksuzu Bliskog istoka: Fani Stipković ni napeta situacija nije spriječila u novom putovanju

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Od djevojke s ukuleleom do cijenjene glazbenice: Mia Dimšić o odrastanju i novom životnom pothvatu

Pogledaji ovo Celebrity Evo kako se Šuput i Šime zabavljaju kad nisu na putovanju: ''Luda ekipa na domaćem terenu!''

Pogledaji ovo Celebrity Ostvario mu se veliki san: Naš pjevač pohvalio se susretom s Erosom Ramazzottijem!