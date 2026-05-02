Znate li tko je ovo? Njegov otac bio je legenda nogometa, a on je krenuo potpuno drugim putem

Arhitekt Otto Barić prošetao je zagrebačkom špicom u ležerno-elegantnom izdanju, pokazujući da i izvan poslovnog svijeta zadržava prepoznatljiv stil i šarm.

Arhitekt Otto Barić, jedno od poznatijih imena hrvatske suvremene arhitekture, u subotu je viđen na zagrebačkoj špici, gdje je privukao pažnju prolaznika svojim opuštenim, ali dotjeranim izdanjem.

U dobrom raspoloženju i uz osmijeh na licu, prošetao je središtem grada, pokazujući kako i izvan poslovnog okruženja njeguje jednostavan, ali elegantan stil.

Otto Barić Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Za ovu prigodu odabrao je klasičnu kombinaciju – tamnoplavi sako, kariranu košulju i traperice, koje je upotpunio kožnim cipelama, spajajući ležernost i poslovnu notu. Njegov izgled odražava upravo ono po čemu je poznat i u profesionalnom svijetu – ravnotežu između funkcionalnosti i estetike.

Ovo je bilo jedno od njegovih rijetkih pojavljivanja na zagrebačkoj špici, iako je zaslužan za neke od najpoznatijih zgrada u Zagrebu - Zagreb Towera na Radničkoj cesti.

68-godišnji Barić se smatra jednim od značajnijih autora suvremene hrvatske arhitekture. Nakon diplome na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 1983. godine, započeo je bogatu karijeru tijekom koje je radio na brojnim projektima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Njegov potpis stoji iza nekih od najpoznatijih građevina u zemlji, uključujući Zagreb Tower, Ban centar u centru Zagreba, IGH toranj te trgovačke centre City Center One. Posebno se ističe i Dalmatia Tower u Splitu – najviši neboder u Hrvatskoj – kao i sportski objekti u Dohi u Kataru.

Zanimljivost koja se veže uz njega jest da dolazi iz poznate obitelji. Njegov otac bio je nogometni trener Otto Barić, koji je dvije godine vodio hrvatsku nogometnu reprezentaciju (2002.-2004.). U svojoj bogatoj karijeri vodio je niz austrijskih klubova, reprezentaciju Austrije, Dinamo Zagreb, Fenerbahçe i albansku reprezentaciju, a preminuo je u prosincu 2020. godine od posljedice Covida-19.

