Koliko danas zarađuju zvijezde Prijatelja? Ova cifra nadmašuje sva očekivanja

Serija Prijatelji revolucionirala je TV industriju i honorare za glumce, a glumačka postava i danas zarađuje oko 20 milijuna dolara godišnje od repriza.

Serija "Prijatelji" već desetljećima slovi kao jedna od najutjecajnijih i najuspješnijih televizijskih serija svih vremena, a osim što je obilježila generacije gledatelja, postavila je i nove standarde kada je riječ o honorarima za glumce – njezina glavna postava među prvima je izborila milijunske iznose po epizodi, ali i unosne ugovore koji im i danas donose ogromnu zaradu.

Lisa Kudrow, koja je utjelovila nezaboravnu Phoebe Buffay tijekom deset sezona emitiranja serije od 1994. do 2004. godine, zajedno s Jennifer Aniston, Courteney Cox, Davidom Schwimmerom, Mattom LeBlancom i pokojnim Matthewom Perryjem, i dalje ubire plodove ogromnog uspjeha ove televizijske klasike.

Iako su već tijekom snimanja serije postali među najplaćenijim TV glumcima, pravi financijski boom dogodio se zahvaljujući globalnim reprizama.

Kako je otkrila u razgovoru za The Times, glumačka postava i danas zarađuje oko 20 milijuna dolara godišnje od tantijema. Riječ je o iznosu koji nadmašuje čak i njihove nekadašnje rekordne honorare, uključujući i 2,5 milijuna dolara koje su dobili za reunion specijal 2021. godine.

Govoreći o trajnoj popularnosti serije, Kudrow je priznala da je tek nakon smrti Matthewa Perryja ponovno pogledala "Prijatelje".

"Nakon što je Matthew preminuo ponovno sam pogledala seriju. Prije sam vidjela samo što sam pogriješila ili što sam mogla bolje, ali prvi put sam stvarno shvatila koliko je bila sjajna", objasnila je Kudrow, referirajući se na tragičnu smrt Perryja, koji je preminuo 28. listopada 2023. u dobi od 54 godine od predoziranja ketaminom. "Zato što je tu bio genij na djelu. I što god da radimo u budućnosti, nikada više nećemo doživjeti nešto slično."

Ipak, put do uspjeha za nju nije bio posve jednostavan. Glumica je otkrila da se tijekom emitiranja serije često osjećala zanemareno u odnosu na svoje kolege. Dok su drugi članovi postave dobivali velike filmske uloge, Kudrow tvrdi da za nju nije postojala jasna vizija karijere, pa su je čak i unutar agencije nazivali šestim Prijateljem.

Unatoč tome, uspjela je izgraditi respektabilnu karijeru, a među njezinim najznačajnijim projektima ističe se HBO-ova serija "Ponovno slavna", koju je i sama kreirala. Također, bila je prva iz postave koja je osvojila nagradu Emmy, i to 1998. godine za najbolju sporednu glumicu u humorističnoj seriji.

Zanimljivo je i da se Kudrow vrlo brzo nakon rođenja sina vratila poslu, pokazujući koliko je bila posvećena karijeri. Danas, s odmakom, ističe kako joj je uloga Phoebe u početku bila izazovna jer je lik bio potpuno drugačiji od nje same, no s vremenom je dio tog karaktera prenijela i u vlastiti život.

Priča o "Prijateljima" tako i dalje živi – ne samo kroz reprize koje obožavatelji diljem svijeta neumorno gledaju, već i kroz impresivne brojke koje potvrđuju da je riječ o jednoj od najuspješnijih serija svih vremena.

