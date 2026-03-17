Njezin osmijeh pamtimo iz hit-serije, a nevjerojatno je kako izgleda 24 godine kasnije!

Jane Krakowski jedno je od najprepoznatljivijih lica američke televizije i kazališta, a njezina karijera traje više od četiri desetljeća – od dječjih uloga do statusa zvijezde serija i Broadwaya.

Danas 57-godišnja glumica viđena je na njujorškom Times Squareu, a mnogi njezini fanovi će se složiti kako i dalje izgleda mladoliko, kao u vremenima kada je glumila u "Ally McBeal" i "Televizijska posla".

Krakowski je rođena 11. listopada 1968. u New Jerseyju, u obitelji koja je bila snažno povezana s umjetnošću – majka joj je bila profesorica kazališta, a otac inženjer poljskog podrijetla. Zahvaljujući takvom okruženju, vrlo rano se zainteresirala za glumu i pjevanje te je već kao dijete počela razvijati svoje umjetničke vještine.

Prve profesionalne korake napravila je još kao tinejdžerica. Sa samo 14 godina pojavila se u filmu "National Lampoon's Vacation", što joj je bila prva veća filmska uloga. Ubrzo nakon toga dobila je važnu ulogu u sapunici "Search for Tomorrow", za koju je bila i nominirana za nagrade Daytime Emmy.

Paralelno je gradila i kazališnu karijeru – već s 18 godina nastupila je na Broadwayu u mjuziklu "Starlight Express", čime je potvrdila svoj talent i kao pjevačica i plesačica.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sudbina je sve odlučila već pri prvom pogledu, a zajedno su i danas nakon 40 godina

Širu popularnost stekla je krajem 90-ih u seriji "Ally McBeal", gdje je do 2002. godine glumila Elaine Vassal, što joj je donijelo i nominaciju za Zlatni globus. Ipak, globalni proboj dogodio se s hit serijom "Televizijska posla", u kojoj je utjelovila ekscentričnu Jennu Maroney i zaradila čak četiri nominacije za Emmy.

Nakon toga nastavila je niz uspjeha u Netflixovoj seriji "Unbreakable Kimmy Schmidt", gdje je ponovno bila nominirana za Emmy.

Osim televizije, ostvarila je i zavidnu kazališnu karijeru – osvojila je nagradu Tony za mjuzikl "Nine" te brojne druge nagrade za nastupe na Broadwayu.

Za razliku od mnogih kolega, Krakowski svoj privatni život drži relativno diskretnim. Bila je zaručena za britanskog dizajnera Roberta Godleyja, s kojim ima sina Bennetta, rođenog 2011. Par se razišao 2013., no ostali su u dobrim odnosima i zajedno odgajaju dijete.

Jane Krakowski i danas je vrlo aktivna. Od 2021. vodi popularni glazbeni show "Name That Tune", a pojavila se i u seriji "Schmigadoon!".

U posljednje vrijeme posebno je fokusirana na kazalište – 2025. nastupila je u londonskoj produkciji mjuzikla "Here We Are", a zatim i u predstavi "Oh, Mary!" gdje je igrala Mary Todd Lincoln.

Kroz godine Krakowski je izgradila reputaciju iznimno svestrane umjetnice – jednako uspješne u komediji, drami i mjuziklu. Danas, više od 40 godina nakon prvih koraka, i dalje je prisutna na sceni i redovito dobiva nove projekte, potvrđujući status jedne od najtrajnijih i najraznovrsnijih glumica svoje generacije.

Kako danas izgleda Richard Fish, pogledajte OVDJE.

Calista Flockhart je u posljednje vrijeme bila u medijima nakon što je njezin suprug Harrison Ford osvojio nagradu za životno djelo. Više o njih dvoje pročitajte OVDJE.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Tko je 35 godina mlađa žena koja je osvojila Seana Penna? Promijenila je njegov pogled na ljubav

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Kakva majka, takva kći: Zbog nevjerojatne sličnosti teško je reći koja je ostavila snažniji dojam

Pogledaji ovo Celebrity Posebna uspomena iz rodilišta! Maja Šuput podijelila prvu Bloomovu fotografiju

Pogledaji ovo Zanimljivosti Iza kulisa elitnog partyja na Oscarima: Ignorirani glumci, večer bez kočnica i nepozvane zvijezde