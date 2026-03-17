Sudbina je sve odlučila već pri prvom pogledu, a zajedno su i danas nakon 40 godina

Ljubavna priča Amy Madigan i Eda Harrisa, koja traje više od 40 godina, primjer je stabilnog braka u Hollywoodu, koji je došao u fokus javnosti nakon glumičinog osvajanja Oscara.

U svijetu Hollywooda, gdje su dugotrajne veze rijetkost, ljubavna priča Amy Madigan i Eda Harrisa već desetljećima prkosi pravilima industrije – a njihov odnos ponovno je došao u fokus na ovogodišnjoj dodjeli Oscara.

Madigan je osvojila svoj prvi Oscar u 76. godini za ulogu u filmu "Weapons", a njezin govor bio je jedan od najdirljivijih trenutaka večeri.

Posebno se obratila svom suprugu Edu Harrisu, s kojim je u braku više od četiri desetljeća.

"Najvažniji je moj voljeni Ed, koji je sa mnom zauvijek… Ništa od ovoga ne bi imalo smisla da on nije uz mene", rekla je Madigan pred publikom, dok je vidno dirnuti Harris iz gledališta reagirao stavljajući ruku na srce.

Madigan i Harris upoznali su se početkom 80-ih kada je ona gledala njegovu izvedbu u kazališnoj predstavi "Cowboy Mouth". Kako je kasnije opisala, susret je bio poput scene iz filma – odmah je znala da će ga ponovno vidjeti. Godinu dana kasnije ponovno su se sreli radeći zajedno na predstavi "Prairie Avenue", a njihova veza ubrzo je postala ozbiljna. Vjenčali su se 1983. tijekom snimanja filma "Places in the Heart".

Iako njihova priča zvuči kao klasična holivudska romansa, Madigan je više puta naglasila da nije riječ o burnoj ljubavi kakvom je mnogi zamišljaju.

"To je lijepa holivudska priča, ali nije istina", rekla je jednom, aludirajući na činjenicu da je njihov odnos građen postupno, bez drame.

Par ima jednu kćer, Lily Dolores Harris, rođenu 1993. godine. Danas je i ona krenula stopama svojih roditelja te se bavi glumom nakon školovanja u San Franciscu.

Unatoč slavnom statusu, Madigan i Harris privatni život držali su podalje od medija, gradeći stabilnu obiteljsku svakodnevicu izvan holivudskog glamura.

Njihova povezanost nije samo privatna – Madigan i Harris surađivali su na čak 11 filmova, često birajući projekte izvan mainstreama. Poznati su kao veliki zagovornici američkog nezavisnog filma, a zajednički rad dodatno je učvrstio njihov odnos.

Kako je Madigan jednom objasnila, gluma je izrazito osoban posao, a upravo zajednički projekti omogućuju im dublje razumijevanje i povezanost.

Nakon 43 godine braka, Madigan priznaje da ne postoji jedno pravilo za uspjeh njihove veze.

"Jednostavno se volimo i jako se trudimo oko toga", rekla je, naglašavajući koliko joj znači podrška supruga i obitelji, prenosi Daily Mail.

Harris joj je, kako kaže, i dalje najveći oslonac – netko tko razumije industriju jednako dobro kao i ona i uvijek joj čuva leđa.

U industriji poznatoj po kratkotrajnim vezama, Amy Madigan i Ed Harris dokaz su da dugotrajna ljubav u Hollywoodu ipak postoji. Njihova priča nije savršena filmska bajka, već stvarna, izgrađena na međusobnom poštovanju, podršci i zajedničkom radu.

Njezina emotivna zahvala na Oscarima samo je još jednom podsjetila zašto su jedan od najstabilnijih parova u filmskoj industriji.

