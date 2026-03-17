Sjećate li se zvijezde serije Melrose Place? Njezin povratak pred kamere bio je u znaku dirljive posvete

Daphne Zuniga pojavila se na Oscarima kako bi odala počast redatelju Robu Reineru, a njezin dolazak podsjetio je na bogatu glumačku karijeru, od "Melrose Placea" do novih projekata.
Zvijezda kultne serije "Melrose Place" Daphne Zuniga rijetko se pojavljuje u javnosti, no ovih je dana privukla veliku pažnju svojim dolaskom na dodjeli Oscara u Los Angelesu. Njezino pojavljivanje bilo je posebno emotivno jer je došla odati počast redatelju Robu Reineru, koji je ubijen zajedno sa suprugom Michelle u prosincu.
Zuniga ima posebnu poveznicu s Reinerom – glumila je u njegovom filmu "The Sure Thing" iz 1985. godine uz Johna Cusacka. Na pozornici su joj se pridružile i druge velike zvijezde koje su surađivale s redateljem, poput Annette Bening i Meg Ryan, dok je dirljiv uvod održao Billy Crystal. Cijeli trenutak bio je jedan od emotivnijih na ovogodišnjoj ceremoniji.
Galerija 16 16 16 16 16
Daphne Zuniga - 3 Foto: Afp
Daphne Zuniga - 7 Foto: Profimedia
Na crvenom tepihu Zuniga je zablistala u elegantnoj crnoj haljini i visokim petama, s raspuštenom kosom i decentnim dijamantnim nakitom, podsjetivši publiku na svoj bezvremenski stil.
Daphne Zuniga - 6 Foto: Profimedia
Daphne Zuniga - 2 Foto: Afp
Zuniga je rođena 1962. godine i od malih nogu pokazivala je interes za glumu. Svoje je prve korake napravila kroz program Young Conservatory u San Franciscu, a kasnije je studirala glumu na prestižnom UCLA-u.
Širu pozornost privukla je već početkom 80-ih, kada se pojavila u hororu "The Dorm That Dripped Blood", poslije čega su uslijedile uloge u filmovima poput "The Initiation", "Modern Girls" i "Last Rites", no pravi proboj dogodio se upravo s Reinerovim filmom "The Sure Thing".
Daphne Zuniga - 4 Foto: Profimedia
Daphne Zuniga - 17 Foto: Profimedia
Daphne Zuniga - 16 Foto: Profimedia
Jedna od njezinih najpoznatijih filmskih uloga svakako je princeza Vespa u kultnoj parodiji "Spaceballs" (1987), gdje je glumila uz Billa Pullmana. Taj film i danas ima status klasika među ljubiteljima komedije i sci-fi žanra.
Ipak, široj publici najpoznatija je po ulozi Jo Reynolds u popularnoj seriji "Melrose Place", gdje je glumila uz Heather Locklear, Granta Showa i Courtney Thorne-Smith. Upravo joj je ta uloga donijela globalnu prepoznatljivost.
Daphne Zuniga - 9 Foto: Profimedia
Daphne Zuniga - 2 Foto: Profimedia
Daphne Zuniga - 4 Foto: Profimedia
Kasnije je nastavila graditi karijeru na televiziji – pojavila se u serijama poput "Beautiful People", "One Tree Hill", "NCIS", "Fantasy Island" i "Dynasty". Osim glume, okušala se i u režiji te je 2018. snimila film "Deadly Assistant".
Za razliku od mnogih kolega, Zuniga je svoj privatni život uglavnom držala podalje od očiju javnosti. Od 2006. godine je u vezi s poslovnim čovjekom Davidom Mleczkom, a par se vjenčao 2019. na intimnoj ceremoniji u Cambridgeu.
Daphne Zuniga - 1 Foto: Profimedia
Daphne Zuniga - 8 Foto: Profimedia
Daphne Zuniga - 14 Foto: Profimedia
Iako se rjeđe pojavljuje na velikim događanjima, Daphne Zuniga i dalje je aktivna u industriji. Od 2024. vodi podcast "Still The Place" zajedno s bivšim kolegicama iz "Melrose Placea", a obožavatelje posebno veseli vijest da će se ponovno udružiti s Billom Pullmanom u filmu "Spaceballs 2", čija se premijera očekuje 2027. godine.
Njezino pojavljivanje na Oscarima podsjetilo je publiku koliko je ostavila snažan trag u filmskoj i televizijskoj industriji i pokazalo da, iako se ne pojavljuje često, svaki njezin izlazak u javnost i dalje izaziva velik interes.
