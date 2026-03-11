Tko je djevojka svjetskog prvaka u pikadu? Tek im je 19 godina, a prije nje isto je ljubio plavušu

Dok ruši rekorde u svijetu pikada, Luke Littler sve češće puni medijske stupce zbog svog ljubavnog života.

Luke Littler, jedna od najvećih mladih zvijezda svjetskog pikada, posljednjih je mjeseci neprestano u središtu pozornosti – ne samo zbog svojih sportskih uspjeha, nego i zbog ljubavnog života.

Ovaj 19-godišnji Englez, poznat pod nadimkom ''The Nuke'', postao je globalna sportska senzacija nakon što je kao tinejdžer osvojio najvažnije turnire u svijetu pikada i srušio niz dobnih rekorda.

Osim sportskih rezultata, pažnju javnosti privlači i njegova veza s Faith Millar, mladom kozmetičarkom iz Wigana u Engleskoj. Par je svoju vezu javno potvrdio početkom 2025. godine, a otada se često zajedno pojavljuju na sportskim i društvenim događanjima.

Ovoga tjedna Littler i Faith viđeni su na poznatom Cheltenham Festivalu, jednom od najprestižnijih događaja u svijetu konjičkih utrka u Velikoj Britaniji. Par je privukao veliku pažnju okupljenih i fotografa dok su zajedno pratili utrke.

Na jednoj od fotografija Littler se vidi kako strastveno reagira na utrku, dok Faith stoji pokraj njega i bodri zajedno s ostalim gledateljima.

Faith Millar inače radi u beauty industriji kao kozmetičarka i tehničarka za trepavice, a šira javnost upoznala ju je tek nakon što je započela vezu s Littlerom. Iako nije javna osoba, često ga prati na turnirima i velikim događanjima, a na Instagramu ju je otad zapratilo 70 tisuća ljudi.

Littler je ranije bio u vezi s Eloise Milburn, s kojom je prekinuo 2024. godine nakon deset mjeseci veze. Nedugo nakon toga upoznao je Faith.

Unatoč ogromnoj medijskoj pažnji koja prati mladog sportaša, Littler pokušava zadržati fokus na karijeri koja je već sada impresivna. Mnogi ga smatraju budućnošću svjetskog pikada, dok njegovi navijači prate i svaki korak izvan sportskih arena – uključujući i romantične izlaske poput ovog u Cheltenhamu.

