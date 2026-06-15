Dino Bešlić na svoj rođendan posvetio poruku pokojnim roditeljima: "Jako tužan dan..."

Dino Bešlić na svoj je rođendan podijelio emotivnu objavu posvećenu roditeljima Halidu i Sejdi Bešlić, koji su preminuli u razmaku od nekoliko mjeseci.

Dino Bešlić, sin pokojnog glazbenika Halida Bešlića, na dan svog rođendana podijelio je emotivnu objavu kojom je odao počast roditeljima, koji su preminuli u razmaku od nekoliko mjeseci.

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Prvi rođendan bez njih obilježio je s puno tuge i sjećanja.

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Na Instagram Storyju objavio je fotografiju svojih roditelja, Halida i Sejde, te iskreno progovorio o praznini koju osjeća nakon njihova odlaska.

Dino Bešlić na Instagramu Foto: Dino Bešlić/Instagram

"Mama i tata, danas je moj jako tužan dan, a trebao bi biti najsretniji. Danas mi je rođendan i prvi na kojem niste vas dvoje, da me nazovete i kažete: 'Sine, sretan rođendan i što da ti kupimo', iako sam već odavno stari kenjac", napisao je Dino.

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"Puno mi nedostajete i ništa više neće biti isto bez vas. Molim dragog Allaha da vam podari lijepi Dženet. Vaš sin Dino", dodao je.

In Magazin: Sejda i Halid Bešlić - 6 Foto: In Magazin

Dino i Halid Bešlić - 2 Foto: Instagram

Halid Bešlić preminuo je 7. listopada 2025. godine u Sarajevu u 72. godini života. Njegova supruga Sejda umrla je 1. lipnja ove godine te je pokopana uz supruga na sarajevskom groblju Bare. Njihov sin sada je prvi put dočekao rođendan bez roditeljskih čestitki, što ga je potaknulo na dirljivu javnu objavu.

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