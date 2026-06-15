Rod Stewart razočarao fanove otkazivanjem koncerta pa osvanuo na tribinama Svjetskog prvenstva

Rod Stewart našao se na meti kritika nakon što je zbog laringitisa otkazao koncert u Kaliforniji samo 40 minuta prije početka, a već sljedeći dan viđen je na utakmici Svjetskog prvenstva u Bostonu.

Rod Stewart izazvao je burne reakcije među obožavateljima nakon što je u posljednji trenutak otkazao koncert u Kaliforniji zbog zdravstvenih problema, a već sljedeći dan pojavio se na utakmici Svjetskog prvenstva.

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Rock legenda trebala je nastupiti u amfiteatru North Island Credit Union u Chula Visti kraj San Diega u sklopu oproštajne turneje "One Last Time", no publika je svega 40 minuta prije početka saznala da je koncert otkazan.

Rod Stewart - 4 Foto: Profimedia

Rod Stewart - 3 Foto: Profimedia

Kao razlog navedena je akutna infekcija gornjih dišnih puteva i laringitis. Stewart se ubrzo oglasio na društvenim mrežama i podijelio fotografiju s pozornice koja se rastavlja.

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"Evo me u predivnoj Chula Visti dok se pozornica rastavlja oko mene. Nakon terapije osjećam se puno bolje, ali moj glas nije. Jako sam razočaran i iskreno se ispričavam zbog svih neugodnosti koje sam prouzročio svojim obožavateljima. Učinio sam sve što sam mogao da se večeras održi nastup, ali nažalost to jednostavno nije bilo moguće", poručio je pjevač.

No već idućeg dana na svom je Instagramu objavio snimku iz privatnog zrakoplova na putu za Boston, gdje je sa sinovima Liamom i Alastairom išao pratiti nastup škotske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

"Evo nas, letimo za Boston vidjeti našu Škotsku na Svjetskom prvenstvu!", rekao je u videu, dodavši da je riječ o prvom nastupu Škotske na Svjetskom prvenstvu nakon 28 godina. Snimku je zaključio pjevajući sa sinovima: "Nema Škotske, nema zabave!"

Objavu pogledajte OVDJE.

Objava je izazvala brojne kritike. Mnogi obožavatelji istaknuli su kako su zbog otkazanog koncerta izgubili novac na putovanja, smještaj i ulaznice te se zapitali kako je pjevač mogao otputovati na drugi kraj zemlje manje od 24 sata nakon što je otkazao nastup.

Kako bi smirio situaciju, oglasio se i Stewartov glasnogovornik, koji je za The San Diego Union-Tribune objasnio da je pjevač do posljednjeg trenutka pokušavao spasiti koncert.

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Rod Stewart - 2 Foto: Profimedia

Rod Stewart - 1 Foto: Profimedia

"Primio je nekoliko doza steroida i drugu terapiju u nadi da će moći pjevati", rekao je, dodavši: "Bio je tamo, ali smo morali komunicirati porukama jer nije imao glasa. Očito su steroidi na kraju djelovali, ali prekasno za koncert."

Iako dio publike smatra da postoji velika razlika između gledanja utakmice i dvosatnog pjevačkog nastupa, mnogi obožavatelji ostali su razočarani cijelim raspletom.

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