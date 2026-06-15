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Rod Stewart razočarao fanove otkazivanjem koncerta pa osvanuo na tribinama Svjetskog prvenstva

Piše I. G., Danas @ 21:59 Celebrity komentari
Rod Stewart - 5 Rod Stewart - 5 Foto: Profimedia

Rod Stewart našao se na meti kritika nakon što je zbog laringitisa otkazao koncert u Kaliforniji samo 40 minuta prije početka, a već sljedeći dan viđen je na utakmici Svjetskog prvenstva u Bostonu.

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