Naš mladi pjevač ostvario san mnogih Hrvata u Americi: "Još uvijek procesuiram ovo..."

Roko Blažević nastupio je pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom uoči Svjetskog prvenstva 2026., a na društvenim mrežama priznao je da još uvijek ne može vjerovati što je doživio.

Roko Blažević ovih je dana doživio večer za pamćenje. Mladi pjevač, koji trenutno živi i studira glazbu u Los Angelesu, nastupio je pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom uoči njezina nastupa na Svjetskom prvenstvu 2026., a dojmove je podijelio na društvenim mrežama.

"Još uvijek procesuiram ovo", napisao je uz fotografije s Lukom Modrićem i Joškom Gvardiolom te dodao kako je bila "nevjerojatna privilegija upoznati igrače i nastupiti za hrvatsku reprezentaciju".

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Njegovu objavu pogledajte OVDJE.

Joško Gvardiol i Roko Blažević Foto: Roko Blažević/Instagram

Roko Blažević i Luka Modrić Foto: Roko Blažević/Instagram

Događaj je održan u Virginiji u sklopu predstavljanja Hrvatske kroz projekt "Croatia in the Game - Tourism. Sport. Culture. Flavours.", kojim se domaća turistička i kulturna ponuda promovira tijekom Svjetskog prvenstva u SAD-u.

Osim druženja s Vatrenima, Blaževiću je večer donijela i neočekivan susret s holivudskim glumcem Johnom Malkovichem. Otkrio je da su razgovarali o glazbi, Euroviziji i budućim planovima, a kroz šalu se osvrnuo i na njegovu majicu s natpisom "I Don’t Take Selfies".

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John Malkovich i Roko Blažević Foto: Roko Blažević/Instagram

John Malkovich Foto: Roko Blažević/Instagram

Malkovich, koji ima hrvatske korijene, na događaju se pojavio kao zaštitno lice nove kampanje Hrvatske turističke zajednice "Croatia - I Hear It's Beautiful", koja je tom prilikom i službeno predstavljena javnosti.

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