Tko od naših poznatih ide na utakmice Hrvatske u SAD? ''Navijač sam, lud sam za nogometom inače...''

Osamnaesti put zaredom vodička riva bila je centar zabavne glazbe. Na glavnoj pozornici nizali su se hitovi, a našem Hrvoju Kroli glazbenici su otkrili zašto se rado vraćaju u srce Dalmacije, kakvi su navijači kada naši Vatreni istrče na teren, ali i kako će provesti ovo ljeto.

Najveća glazbena imena ponovno su se okupila s jednim razlogom – započeti glazbeno ljeto novim singlovima. Pozornica u Vodicama za njih je mjesto kojem se rado vraćaju jer vodička publika ima posebnu energiju.

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''Apsolutno. Mislim da se svi cijele godine radujemo jer je ovo idealna prilika da se napokon svi sretnemo. Sretneš kolege koje bi rado vidio, ali ne uspijevaš, mnoge drage ljude, i poslije se jako dobro fešta'', kaže Nives Celzijus.

''Bella moja je jedna pjesma koja uopće nije bila namijenjena meni, ali mi se toliko svidjela, a osoba kojoj je bila namijenjena nije skužila koliko je to dobra pjesma. Ja sam odlučila da je otpjevam i svi kažu da je mrak'', predstavila se Alka Vuica.

''Nisam zna' – pjesma nije moja ovaj put, ljubavna je, a što ću ja nego o ljubavi. Iako ja, kako mi kažemo, u škafetinu imam svojih koliko hoćeš, ali nije više interesantno samo svoje pivat'', rekao je Mladen Grdović.

Andrea Šušnjara na vodičkoj je pozornici debitirala kao solo pjevačica s autorskom pjesmom ''Biram sebe'', a Ivana Kovač otkrila nam je još jedan talent – odjevnu kombinaciju za nastup osmislila je sama.

''Mojih ruku djelo. Majica je moja ideja pa ju je teta Veronika, susida, sašila, a ovo sam sama – konac i igla i ajmo. Volim to i ja ne mogu da ne radim ništa, moram raditi nešto. I na kraju vidiš kako ispadne super, ja zadovoljna'', pohvalila se Ivana.

''Kad radim sama za sebe, nemam velika očekivanja od pjesme. Više radim za neki svoj gušt. Naravno da nastavljam suradnju s obitelji Huljić, to je neupitno, tako da će na jesen izaći i jedna njihova pjesma'', kaže Šušnjara.

Do jeseni je još dug put, a ljeto pred nama donosi i navijačku nervozu. O Vatrenima se zato naveliko razgovaralo i iza pozornice.

''Bome su prezgodni. Kako i ne bi bili kad treniraju svaki dan, vjerojatno i po dva puta. Top izgledaju svi. Kad kažeš koji ti je najzgodniji – ja kažem svi su najzgodniji jer kad vidiš te mišiće, top su'', govori Lidija Bačić.

''Idem na Toronto i Panamu, a kasnije mi počinje turneja tako da ne mogu, iako bi volio ići na sve utakmice, ali moram radit svoj posa'', otkrio je Mladen Grdović.

''Iznerviram se, ali mislim da je to normalno. Kad nešto voliš, onda moraš imat emociju, ali uglavnom se u 90 minuta nogometa dogodi barem deset situacija da se iznerviraš'', priznaje Kristian Ordulj iz Grupe Boss.

''Volim Dalića, dobar sam s njim, izmijenili smo par poruka prije nego što su otišli i ja se iskreno nadam da će naši razvaliti. Makar to kod nas nikad ne znaš. Mi kažemo da makar odu u drugi krug, ali oni mogu daleko, daleko. To je opasna ekipa'', rekao je Nenad Ninčević.

''Puno bi želio da Hrvatska napravi još jedan korak i da bude svjetski prvak. Treći smo bili, drugi smo bili i šta sad slijedi? Biti prvi'', govori Johnny Gitara.

''Navijač sam, lud sam za nogometom inače, igram nogomet i onda sa svojim Humanim zvijezdama već 23 godine igramo po regiji'', zaključuje Amir Kazić Leo.

Sudeći prema atmosferi u Vodicama, našim Vatrenima potpore neće nedostajati. A prema pjesmama koje su predstavljene na pozornici, čeka nas dugo, toplo i raspjevano ljeto.

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