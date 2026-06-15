S Ibize stigle fotografije koje su obradovale fanove ovog mišićavog nogometaša

Ciro Immobile snimljen je na obiteljskom odmoru na Ibizi sa suprugom Jessicom Melenom i njihovo četvero djece.

Dok brojne nogometne zvijezde ljeto koriste za glamurozne zabave i luksuzna putovanja, jedan od najpoznatijih talijanskih nogometaša slobodne dane odlučio je posvetiti onima koji su mu najvažniji.

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Bivši kapetan Lazija i jedan od najboljih talijanskih napadača svoje generacije, Ciro Immobile (35), snimljen je tijekom obiteljskog odmora na Ibizi, gdje je uživao sa suprugom Jessicom Melenom i njihovo četvero djece.

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Ciro Immobile - 2 Foto: Profimedia

Paparazzi su ga uhvatili na plaži dok se opušteno kupao u moru i igrao sa sinom, koji je uživao na velikom napuhancu. Daleko od nogometnih terena i reflektora, Immobile je pokazao svoju nježniju stranu te dokazao da mu obitelj zauzima posebno mjesto u životu.

Ciro Immobile - 3 Foto: Profimedia

Fotografije su privukle pažnju i zbog njegove zavidne forme. Talijanski napadač pokazao je isklesano tijelo prekriveno tetovažama, a mnogi su primijetili da izgleda spremno kao u najboljim igračkim danima.

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Ciro Immobile i Jessica Melena (Instagram)

Immobile je godinama bio jedan od najubojitijih europskih napadača. Najveći trag ostavio je u Laziju, gdje je postao klupska legenda i jedan od najboljih strijelaca u povijesti rimskog kluba. Tijekom karijere osvojio je četiri naslova najboljeg strijelca Serie A, a s talijanskom reprezentacijom 2021. godine postao je europski prvak.

Ciro Immobile (Foto: AFP) Foto: Afp

Ciro Immobile i Jessica Melena (Instagram)

Ciro Immobile i Jessica Melena (Instagram)

Sa suprugom Jessicom u braku je od 2014. godine, a njihov odnos često se ističe kao jedan od najstabilnijih među sportskim zvijezdama. Zajedno odgajaju četvero djece i rijetko propuštaju priliku provoditi vrijeme zajedno kada im to dopuštaju poslovne obveze.

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