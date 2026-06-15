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talijanski golgeter

S Ibize stigle fotografije koje su obradovale fanove ovog mišićavog nogometaša

Piše I. G., Danas @ 17:31 Celebrity komentari
Ciro Immobile - 1 Ciro Immobile - 1 Foto: Profimedia

Ciro Immobile snimljen je na obiteljskom odmoru na Ibizi sa suprugom Jessicom Melenom i njihovo četvero djece.

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Ciro Immobile snimljen je na obiteljskom odmoru na Ibizi
talijanski golgeter
S Ibize stigle fotografije koje su obradovale fanove ovog mišićavog nogometaša
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