Bivše zvijezde Kumova postali su roditelji, sretnu vijest već neko vrijeme skrivaju od javnosti!

Lijepe vijesti stižu iz doma Jagode Kumrić i Konstantina Haaga, popularni glumački par dobio je prvo zajedničko dijete te tako zakoračio u novo, posebno životno poglavlje.

Jagoda Kumrić i Konstantin Haag imaju velik razlog za slavlje.

Kako doznaje Slobodna Dalmacija iz izvora bliskih paru, popularni glumački dvojac prije nekoliko dana dobio je zajedničko dijete te je njihova obitelj postala bogatija za još jednog člana.

Jagoda Kumrić i Konstantin Haag Foto: Instagram

Jagoda Kumrić i Konstantin Haag - 2 Foto: Instagram

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Vijest o trudnoći podijelili su krajem prošle godine emotivnom objavom na društvenim mrežama, poručivši kako im je 2025. donijela brojne životne promjene, ali i najljepši razlog za veselje u 2026. godini.

Za Konstantina je ovo prvo dijete, dok Jagoda već ima sedmogodišnju kćer Nastasju iz prijašnje veze.

Konstantin Haag i Jagoda Kumrić Foto: Nova TV

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Publika je Jagodu i Konstantina zavoljela i kao televizijski par u hit-seriji ''Kumovi'', a njihova ljubavna priča nastavila se i izvan malih ekrana. Nakon dugogodišnje veze vjenčali su se u kolovozu prošle godine, daleko od očiju javnosti, a ubrzo potom otkrili su i da očekuju prinovu.

Vjenčanje Jagode Kumrić i Konstantina Haaga - 6 Foto: Instagram

Tijekom trudnoće Jagoda je povremeno sa svojim pratiteljima dijelila trenutke iščekivanja. U travnju je objavila fotografije na kojima ponosno pokazuje trudnički trbuh, a njezina kolegica Nika Barišić tada je otkrila da se dolazak bebe očekuje u lipnju.

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