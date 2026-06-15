Alen Vitasović završio u bolnici, evo u kakvom je stanju: "Jedva sam ostao živ"

Alen Vitasović zabrinuo je obožavatelje nakon što je otkrio da je zbog srčane aritmije, čiji su simptomi nalikovali infarktu, završio u bolnici.

Glazbenik iz Orbanića Alen Vitasović zabrinuo je svoje pratitelje na društvenim mrežama objavom videa u kojem prima injekciju u rame.

U opisu videa koji je još uvijek dostupan, napisao je "Operacija spašavanja vojnika Alena nakon srčanog udara", dok je u komentarima dodatno otkrio kako je imao srčanu aritmiju koja je simptomima nalikovala infarktu.

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Alen Vitasović - 2 Foto: In Magazin

Alen Vitasović Foto: In Magazin

Ovo sve dogodilo se nedugo nakon što je sa Silvijom Repec nastupao na Melodijama Istre i Kvarnera.

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"Počeo sam se nenormalno tresti. Imao sam ogromne otkucaje srca, temperaturu 40 plus. Jedva sam ostao živ. Tlak mi je bio ogroman. To se dogodilo prije nekoliko dana, nakon festivala Melodije Istre i Kvarnera koje traju pet, šest dana, a na kojima sam nastupao. Putovali smo non stop, ja sam stariji čovjek, slabo jedem. Potrošen sam. Valjda je to od umora došlo sve. Puknuo sam od svega", rekao je Alen za Slobodnu Dalmaciju.

Hitno je odveden u pulsku bolnicu, gdje su mu nakon pretraga srca i pluća ustanovili aritmiju. Kaže da do sad nije imao problema sa srcem.

Alen Vitasović Foto: Slaven Branislav Babic/Pixsell

Alen Vitasović - 5 Foto: In Magazin

Alen Vitasović Foto: Dancing Bear PR

"Sad već ide na bolje, dobivam injekcije, moram malo odmoriti", poručio je pjevač koji je zbog zdravlja odgodio dva koncerta, no održat će onaj u Puli 6. srpnja, dan nakon njegovog 58. rođendana: "Valjda ću ostati živ."

Kako izgledaju njegova djeca, pogledajte OVDJE.

Što je sve rekao u posljednjem intervjuu za IN magazin, pogledajte OVDJE.

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