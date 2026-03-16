Ovo je neugodan trenutak između dvije glumice koji je nasmijao cijelu dvoranu na Oscarima!

Na dodjeli Oscara 2026. pažnju je ukrao Grogu (Baby Yoda), koji se pojavio uz Sigourney Weaver, a u nastavku pogledajte koji je to trenutak koji je nasmijao cijelu dvoranu.

Na 98. dodjeli Oscara u Los Angelesu neočekivanu pažnju ukrao je Grogu, poznatiji kao Baby Yoda, koji se na ceremoniji pojavio kao pratnja glumici Sigourney Weaver, svojoj kolegici iz nadolazećeg filma "The Mandalorian & Grogu".

Legendarna glumica zajedno s Pedrom Pascalom dodjeljivala je nagradu za najbolju scenografiju, no jedan trenutak nasmijao je cijelu dvoranu. Kada je kamera prikazala Grogu kako pozira uz Kate Hudson u publici, Weaver je u mikrofon izgovorila slavnu repliku iz filma Aliens: "Get away from him, you bitch!" ("Makni se od njega, ku*ko!")

Kate Hudson Foto: Profimedia

Publika u Dolby Theatreu odmah je prepoznala referencu na kultnu scenu u kojoj njezin lik Ripley brani djevojčicu Newt od vanzemaljske kraljice. Kate Hudson pritom je kroz smijeh zaštitnički zagrlila lutku Grogua, dok je Pedro Pascal u šali dobacio: "Wow, odlično pamćenje lika. Čak sam se malo i upiškio."

Sigourney je na to samo kratko odgovorila kako je riječ o njezinu suptilnom majčinskom instiktu, a cijela dvorana eruptirala je u smijeh. Ovim duhovitim trenutkom glumica je još jednom pokazala zašto je desetljećima jedna od najomiljenijih heroina filmske znanstvene fantastike.

Pogledaji ovo inMagazin "Ne častim se torbicama nego stanovima!" Lidija Bačić otkrila na kojoj lokaciji je kupila novu nekretninu