Ovo je neugodan trenutak između dvije glumice koji je nasmijao cijelu dvoranu na Oscarima!

Na dodjeli Oscara 2026. pažnju je ukrao Grogu (Baby Yoda), koji se pojavio uz Sigourney Weaver, a u nastavku pogledajte koji je to trenutak koji je nasmijao cijelu dvoranu.
Na 98. dodjeli Oscara u Los Angelesu neočekivanu pažnju ukrao je Grogu, poznatiji kao Baby Yoda, koji se na ceremoniji pojavio kao pratnja glumici Sigourney Weaver, svojoj kolegici iz nadolazećeg filma "The Mandalorian & Grogu".
Legendarna glumica zajedno s Pedrom Pascalom dodjeljivala je nagradu za najbolju scenografiju, no jedan trenutak nasmijao je cijelu dvoranu. Kada je kamera prikazala Grogu kako pozira uz Kate Hudson u publici, Weaver je u mikrofon izgovorila slavnu repliku iz filma Aliens: "Get away from him, you bitch!" ("Makni se od njega, ku*ko!")
Kate Hudson Foto: Profimedia
Publika u Dolby Theatreu odmah je prepoznala referencu na kultnu scenu u kojoj njezin lik Ripley brani djevojčicu Newt od vanzemaljske kraljice. Kate Hudson pritom je kroz smijeh zaštitnički zagrlila lutku Grogua, dok je Pedro Pascal u šali dobacio: "Wow, odlično pamćenje lika. Čak sam se malo i upiškio."
Sigourney Weaver i Baby Yoda - 4 Foto: Profimedia
Sigourney Weaver i Baby Yoda - 3 Foto: Profimedia
Sigourney je na to samo kratko odgovorila kako je riječ o njezinu suptilnom majčinskom instiktu, a cijela dvorana eruptirala je u smijeh. Ovim duhovitim trenutkom glumica je još jednom pokazala zašto je desetljećima jedna od najomiljenijih heroina filmske znanstvene fantastike.
