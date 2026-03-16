"Ovo je odvratno!" Fotografije dvorane nakon dodjele Oscara šokirale javnost

Gosti na dodjeli Oscara našli su se na meti kritika nakon što su se pojavile fotografije dvorane Dolby Theatre prekrivene smećem nakon ceremonije.

Gosti na ovogodišnjoj dodjeli Oscara našli su se na meti kritika nakon što su se društvenim mrežama počele širiti fotografije dvorane Dolby Theatre prekrivene smećem nakon završetka ceremonije.

Na snimkama se mogu vidjeti prazne boce, omoti od hrane, kuverte i drugi otpad razbacani po podu, što je izazvalo brojne negativne reakcije javnosti.

Pogledaji ovo Celebrity Rijetka javna pojava našeg glumca iz "Kumova": Kamere su uhvatile što je radio u Zagrebu

Jedna od fotografija prikazuje stanje u dvorani jutro nakon dodjele nagrada, a mnogi korisnici interneta nisu skrivali razočaranje ponašanjem holivudskih zvijezda.

"Čovjek bi pomislio da znaju koristiti kantu za smeće", "Odvratno. Nimalo stila", "Možeš imati sav novac svijeta, a opet nemati stila", "Kakve svinje", "Ovo je katastrofa", pisali su.

Pogledaji ovo Celebrity Mnoge je iznenadilo koji hobi ima 7-godišnji sin Nives i Gorana Ivaniševića!

Mnogi su istaknuli ironiju situacije u kojoj su neke od najpoznatijih i najglamuroznijih zvijezda ostavile prizor koji, kako je primijetio jedan korisnik, podsjeća na posljedice "zabave male djece". "To je baš odvratno. Zar nigdje nema kanti za smeće?", pitali su se drugi.

Ceremonija koja je trajala više od tri sata završila je pobjedom filma "One Battle After Another" u kategoriji najboljeg filma, no osim po nagradama, večer će se očito pamtiti i po prizorima nereda koji su ostali na podu slavne dvorane.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Sestra fatalne glumice fotkala se u minijaturnom badiću, nema sumnje da su u pitanju milijunski geni

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity ''Ikona!'' Pogledajte gdje je holivudski miljenik proslavio svoj prvi zlatni kipić

Pogledaji ovo Celebrity Tek kad se nasmijao, svima je bilo jasno zašto su se svi zgranuli zbog njegovih zubi!