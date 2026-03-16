''Ikona!'' Pogledajte gdje je holivudski miljenik proslavio svoj prvi zlatni kipić

Nakon glamurozne večeri na dodjeli Oscara, holivudski glumac Michael B. Jordan odlučio je slavlje svog prvog zlatnog kipića obilježiti na potpuno neočekivan način.
Nakon što je osvojio svog prvog Oscara u karijeri, glumac je slavlje odlučio obilježiti na potpuno neočekivan način - odlaskom u fast food restoran.
Nakon što je osvojio svog prvog Oscara u karijeri, glumac je slavlje odlučio obilježiti na potpuno neočekivan način - odlaskom u fast food restoran.
@gigi100599 Michael B Jordan at In'N'Out in Hollywood #losangeles#hollywood#michaelbjordan#oscars#thesinners ♬ original sound - Gigi
Snimke koje su se ubrzo pojavile na društvenim mrežama prikazuju Jordana kako u elegantnom crnom odijelu sjedi za stolom u restoranu i uživa u burgeru i pomfritu, dok je zlatni kipić Oscara postavljen tik pored pladnja s hranom.
Pogledaji ovo Celebrity Nominirana glumica u okršaju na Oscarima, video se proširio društvenim mrežama
Ono što je dodatno privuklo pažnju jest atmosfera u restoranu. Oko Jordana se okupio velik broj ljudi koji su mobitelima snimali neobičan prizor – holivudska zvijezda s Oscarom u ruci, ali u potpuno opuštenom okruženju.
''Ikona'', ''Ovo je predobro!'', ''Bravo, Michael!'', pišu mu ispod snimke.
Michael je svoj prvi zlatni kipić dobio za film ''Sinners'' kao najbolji glavni glumac.
Pogledaji ovo Celebrity Folk-zvijezda reagirala na transformaciju iz hit-showa, utjelovio ju je naš fitness-trener!
Ostale pobjednike Oscara pogledajte OVDJE.
Tko je uopće Michael B. Jordan pisali smo OVDJE.
Kviz o Michaelu riješite OVDJE.
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kriza srednjih godina? Fanovi u čudu zbog promjena u izgledu Leonarda DiCaprija
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Što se dogodilo s Pedrom Pascalom? Pojavio se bez zaštitnog znaka i pokrenuo lavinu reakcija!
Pogledaji ovo Celebrity Kako dirljivo! Princ William objavio dosad neviđenu fotografiju s pokojnom Dianom