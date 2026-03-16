Nominirana glumica u okršaju na Oscarima, video se proširio društvenim mrežama

Teyana Taylor snimljena je u žestokom verbalnom sukobu na crvenom tepihu dodjele Oscara 2026.

Glumica i glazbenica Teyana Taylor našla se u središtu drame iza pozornice na dodjeli Oscara 2026., nakon što je snimljena u žestokom verbalnom sukobu u hodniku Dolby Theatrea. Video koji se ubrzo proširio društvenim mrežama prikazuje uzrujanu Taylor kako optužuje jednog muškarca da ju je fizički gurnuo dok su se ljudi kretali kroz gužvu iza pozornice.

Na snimci se vidi kako se Taylor probija kroz skupinu ljudi i glasno reagira, očito uznemirena situacijom.

''Vi ste muškarac, a stavljate ruke na ženu'', poručila je, pokazujući prstom prema osobi izvan kadra.

''Jako ste nepristojni. Jako ste nepristojni. Jako ste nepristojni'', ponavljala je dok su je prisutni pokušavali smiriti.

Teyana Taylor just blew up and got in a massive fight at the Oscars after “a man touched her” 👀 pic.twitter.com/DTyhdnc4rf — Matt Wallace (@MattWallace888) March 16, 2026

Kada joj je jedan od ljudi u blizini prišao kako bi shvatio što se dogodilo, Taylor je objasnila situaciju:

''Zato što je stavio ruke na ženu'', rekla je, dodajući kako je incident bio fizičke prirode.

''Doslovno me gurnuo. Skoro je i nju gurnuo'', izjavila je, pokazujući na neidentificiranu ženu koja je stajala pokraj nje.

Video završava njezinim upozorenjem svima oko sebe: ''Ne dirajte me, ne gurajte me, ne odgurujte me.''

Napeti trenutak iza pozornice dogodio se samo nekoliko minuta nakon što je Taylor već izazvala veliku raspravu na društvenim mrežama zbog svoje reakcije na gubitak Oscara za najbolju sporednu glumicu.

Nagradu je te večeri osvojila Amy Madigan, dok su među nominiranima bile i Wunmi Mosaku, Inga Ibsdotter Lilleaas i Elle Fanning. Tijekom proglašenja, kamere su prikazivale reakcije nominiranih glumica na podijeljenom ekranu.

Kada je pročitano ime pobjednice, Taylor je skočila sa sjedala, podigla ruke iznad glave i počela glasno pljeskati, što su mnogi gledatelji protumačili kao pretjeranu ili odglumljenu reakciju.

''Teyana Taylor glumi da je sretna, curo sjedni i opusti se'', ''Ova reakcija Teyane Taylor je najlažnija stvar ikad'', pisali su korisnici na platformi X.

Amy Madigan wins Best Supporting Actress at the #Oscars for ‘WEAPONS.’

pic.twitter.com/oQRkAObfma — Film Updates (@FilmUpdates) March 15, 2026

Stručnjakinja za govor tijela Judi James smatra da reakcija nije bila slučajna, već način prikrivanja stvarnih emocija.

''Obje su skrivale svoje stvarno razočaranje maskirajući autentične izraze lica'', izjavila je James, govoreći o Taylor i Elle Fanning.

Prema njezinoj analizi, Taylor je reagirala vrlo naglo.

''Teyana je trznajem skočila sa sjedala kao da ju je udarila struja, spustivši glavu, što znači da gotovo nije ni morala namjestiti izraz lica. Kad se uspravila, bila je u potpunom slavljeničkom raspoloženju, plješćući rukama iznad glave'', objasnila je.

Dodala je kako takvo ponašanje često ukazuje na pokušaj prikrivanja snažnog razočaranja.

''Ovakvo ponašanje obično ukazuje na nalet snažne temeljne emocije – u ovom slučaju vjerojatno razočaranja – koje se pokušava prikriti jednako snažnim iskazivanjem suprotne emocije'', zaključila je.

Unatoč kontroverzama, nominacija za Oscara predstavlja veliki trenutak u karijeri 35-godišnje Teyane Taylor. Za ulogu u filmu ''One Battle After Another'' već je osvojila Zlatni globus za najbolju sporednu glumicu, a bila je nominirana i za BAFTA, Critics’ Choice i NAACP Image Award.

Taylor je poznata i po uspješnoj glazbenoj karijeri. Njezin album ''Escape Room'' donio joj je nominaciju za Grammy u kategoriji najboljeg R&B albuma, čime je potvrdila status jedne od najsvestranijih umjetnica današnjice.

